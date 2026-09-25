Суд обязал оплачивать работу в Курбан-байрам в двойном размере

Конституционный суд России подтвердил, что работа в нерабочие праздничные дни, установленные Татарстаном, должна оплачиваться по повышенным ставкам. Это касается и работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, сообщает «Ъ».

Поводом стала жалоба жителя Набережных Челнов Дмитрия Казакова. С 2014 по 2022 год он работал в филиале «Администрации Камского бассейна внутренних судоходных путей» и выходил на работу в Ураза-байрам, Курбан-байрам и День Республики Татарстан. По его словам, работа оплачивалась по обычной ставке.

Казаков потребовал у компании 114,7 тыс. руб. Изначально городской суд удовлетворил иск, однако после пересмотра дела суды отказали в выплатах, сославшись в том числе на федеральное финансирование учреждения.

КС указал на то, что источник финансирования работодателя не влияет на право на повышенную оплату. Работа в такие дни должна оплачиваться в двойном размере либо компенсироваться другим предусмотренным законом способом.

Анна Кайдалова