Курбан-байраму прописали Конституцию

Конституционный суд (КС) РФ принял постановление по жалобе жителя Набережных Челнов, которому неоднократно пришлось работать в местные праздники, в том числе в Курбан-байрам. Он требовал за это двойную оплату по Трудовому кодексу (ТК) РФ. Но работодатель отказывал со ссылкой в судах на финансирование из федерального бюджета и отсутствие компенсации за это от регионов. Заявитель требовал признать ТК РФ и закон Татарстана о праздниках неконституционными как не обеспечивающими ему требуемых выплат. КС противоречий Основному закону не нашел, но подчеркнул, что работа в местные праздники все равно должна оплачиваться по двойному тарифу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

С иском в КС в апреле 2026 года обратился житель Набережных Челнов Дмитрий Казаков. В период с 2014 по 2022 год он работал в филиале «Администрации Камского бассейна внутренних судоходных путей» начальником вахты шлюза и главным специалистом по закупкам. Все эти годы, сообщает господин Казаков, ему пришлось не раз выходить на работу в местные праздники, в том числе в Ураза-байрам, Курбан-байрам и День Республики Татарстан. Работа оплачивалась по обычной ставке, тогда как ст. 153 ТК РФ предусматривает двойную оплату, говорится в тексте жалобы (“Ъ” ознакомился с ней). Господин Казаков предъявил работодателю счет, оценив переработки сначала в 180 тыс. руб. а потом уменьшив сумму до 114,7 тыс. руб., но получил отказ.

Тогда он обратился в Набережночелнинский городской суд Татарстана. В ноябре 2022 года тот удовлетворил иск, взыскав требуемую сумму с учреждения. Это подтвердила апелляционная инстанция. Но Шестой кассационный суд общей юрисдикции в октябре 2023 года решение о выплатах отменил, отправив дело на пересмотр. В инстанции сочли, что суды игнорировали доводы «Администрации Камского бассейна внутренних судоходных путей» о том, что компания финансируется из федерального бюджета «и не обеспечивает реализацию законов субъекта РФ».

На втором круге тяжб все инстанции господину Казакову в иске отказали, отметив, что средства из бюджета Татарстана работодателю на покрытие повышенных выплат не выделялись — и потому правовые основания для них отсутствуют.

В КС Дмитрий Казаков потребовал признать ст. 6 Трудового кодекса РФ и местный закон «О праздничных днях и памятных датах Татарстана» неконституционными — как не обеспечивающими сотрудникам, привлекаемым к работе в местные праздники, равных трудовых гарантий с федеральным законодательством. Заявитель счел нарушенными свои права на равенство перед судом и законом, а также право на труд, его оплату, выходные и праздничные дни (ст. 19 и ст. 37 Основного закона).

В опубликованном 24 сентября определении КС говорится, что лишение сотрудника выходных и праздничных дней в связи с привлечением к работе лишает его отдыха и «затрагивает достоинство личности», поскольку человек, например, не может провести время с семьей. ТК РФ гарантирует ему повышенную оплату за работу в эти дни, пояснили в инстанции. При этом регионы могут вводить свои праздники как «отражение духовного богатства многонационального народа» РФ. Но и в эти дни работодатели должны предоставлять трудовые гарантии вне зависимости от источника финансирования, подчеркнули в КС. Иначе говоря, работа должна оплачиваться по ставкам ТК РФ для нерабочих праздничных дней. В высшей инстанции сочли, что оспариваемые нормы не противоречат Конституции РФ, а оснований для пересмотра дела Дмитрия Казакова нет, поскольку истребованные работником выплаты ему уже были сделаны во время судов и остались у него (из-за процессуальных особенностей).

На практике нередко компании ссылаются на федеральный производственный календарь, место регистрации или источник финансирования, считая региональный праздник обычным рабочим днем, говорит руководитель практики по банкротству и арбитражным спорам «АНП Зенит» Римма Фатыхова.

КС указал, что региональные и федеральные нерабочие праздничные дни имеют единую правовую природу и работодатель не вправе считать региональный праздник обычным рабочим днем только потому, что его нет в федеральном перечне по ст. 112 ТК РФ, добавляет она.

Ст. 153 ТК РФ, гарантирующая двойную оплату труда, применяется в этих случаях без исключений, соглашается руководитель практики трудового права консалтинговой компании «02 Stream» Анастасия Зайцева. Иначе бы на одной и той же территории работники региональных, муниципальных и частных организаций получали день отдыха или двойную оплату труда, а работники федеральных организаций — нет, рассуждает она. Ст. 153 ТК РФ допускает предоставление сотруднику дополнительного дня вместо повышенной оплаты, напоминает госпожа Фатыхова. Случай господина Казакова эксперт называет необычным: «Формально он проиграл трудовой спор, но взысканные первоначальным решением деньги у него остались».

Александр Воронов