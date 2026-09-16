Воронежский «Факел» проиграл «Спартаку» в Москве со счетом 0:1

В 9-м туре Российской премьер-лиги воронежский «Факел» в гостях сыграл с московским «Спартаком». Хозяева выходили на поле в статусе явных фаворитов: «красно-белые» перед этой встречей занимали второе место в турнирной таблице, а «огнеопасные» — последнее. Москвичи доминировали и давили на гостей в течение всех 90 минут, но забить смогли только в добавленное время. Итоговый счет — 1:0 в пользу хозяев. Матч прошел на «Лукойл Арене» в среду, 16 сентября

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Факел» Фото: пресс-служба ФК «Факел»

С первых секунд «Спартак» завладел инициативой и передвинул игру на половину поля гостей. Уже на пятой минуте москвичи создали голевой момент: после углового с убойного расстояния в касание пробил Александер Джику, но голкипер воронежцев Даниил Фролкин все же сумел выручить команду. После этого в первом тайме «Факел» перестроился и больше не позволял хозяевам настолько остро атаковать, хотя и сам в нападении не показал практически ничего.

Вторую половину встречи «Спартак» также начал с активных атакующих действий. Мирлинд Даку был близок к тому, чтобы забить первый гол с игры за «красно-белых» на 53-й минуте: после розыгрыша углового мяч заметался по штрафной «Факела», и нападающий «Спартака» с разворота мощно пробил с пары метров в угол ворот. Лишь реакция Антона Ковалева, подставившего под выстрел Даку пятку уже на «ленточке», спасла воронежцев. Следом через пару минут шанс открыть счет имел Пабло Солари, отправивший снаряд немного выше перекладины после очередного корнера.

Хозяева поля наращивали давление, зарабатывали и разыгрывали опасные стандарты и «раскачивали» оборону «Факела». На 62-й минуте Солари вышел один на один с Фролкиным и отправил мяч в сетку, но судья зафиксировал офсайд.

Ключевой момент встречи произошел на 66-й минуте. Центральный защитник «Факела» Матвей Бардачев по непонятной причине решил ударить плечом шедшего к мячу оппонента в неигровой ситуации, получил вторую желтую карточку и покинул поле, оставив воронежскую команду в меньшинстве.

Отсутствие игрока в обороне «огнеопасных» почувствовалось сразу: уже на 68-й минуте еще один мяч влетел в ворота «Факела» после удара Манфреда Угальде, но вновь гол был отменен — перед пасом на форварда снаряд покинул пределы поля. Воронежцам откровенно не оставалось ничего, кроме как пытаться удержать ничейный результат, бросив все силы на разрушение атак разыгравшегося «Спартака».

До конца основного времени матча «Факелу» удавалось каким-то чудом отбиваться, но на первой добавленной минуте ворота «огнеопасных» все же были «распечатаны». Отличился Манфред Угальде, отправивший мяч в сетку головой с двух-трех метров.

Таким образом, после девяти туров в активе у «Факела» три очка. «Огнеопасные» занимают промежуточное последнее место в турнирной таблице. В следующем туре воронежцы 10 октября сыграют дома против столичного «Локомотива». Стартовый свисток прозвучит в 15:15.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в предыдущем, 8-м туре воронежский «Факел» на домашнем поле в День города сыграл вничью с калининградской «Балтикой» — 2:2. «Огнеопасные» вели, но упустили победу из-за пенальти на 95-й минуте, назначенного за игру рукой.

Денис Данилов