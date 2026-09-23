ЦБ порекомендует банкам усилить проверку источника наличных у клиентов

Банк России выпустит обновленные рекомендации для банков по проверке источников происхождения наличных у клиентов. Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Богдан Шабля на Международном банковском форуме.

«Там (в документе.— "Ъ") будут и физики, и юрики, и внесение средств на счета, и мероприятия при проведении конверсионных операций. То есть они (меры.— "Ъ") будут комплексными»,— сказал Богдан Шабля (цитата по «Интерфаксу»).

Для усиления контроля Банк России намерен внести поправки к 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Регулятор представит их в ближайшее время, добавил Богдан Шабля. «Основной риск состоит в использовании кредитных организаций в легализации наличных денежных средств неустановленного происхождения»,— пояснил он. К таким источникам он относит оптово-розничные рынки и нелегальные криптообменники.

С февраля по июль объем наличных в экономике России вырос почти на 2,5 трлн руб. Наибольший спрос на банкноты в этом году зафиксирован в апреле и июле — 678,7 млрд руб. и 618,4 млрд руб. ЦБ называл рост спроса на наличные естественным и связывал его с перебоями в работе мобильного интернета и налоговыми изменениями.