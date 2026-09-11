Набиуллина объяснила рост спроса на наличные в России

Спрос на наличные в России вырос из-за перебоев с мобильным интернетом, налоговых изменений и «тревожности по поводу разного рода слухов», заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, это не вызывает никаких макроэкономических проблем.

В России нет дефицита наличности и кризиса ликвидности, подчеркнула госпожа Набиуллина. «Вообще об этом некорректно говорить. Некорректно говорить, что люди выводят средства из банков, не хотят сберегать»,— сказала она на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ (трансляция велась на странице регулятора во «ВКонтакте»).

По данным ЦБ, в июле объем наличных денег в обращении увеличился на 643,4 млрд руб., то есть на 43,1% по сравнению с июнем. Это максимальный показатель с начала года.

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