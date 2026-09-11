Набиуллина объяснила рост спроса на наличные в России
Спрос на наличные в России вырос из-за перебоев с мобильным интернетом, налоговых изменений и «тревожности по поводу разного рода слухов», заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, это не вызывает никаких макроэкономических проблем.
В России нет дефицита наличности и кризиса ликвидности, подчеркнула госпожа Набиуллина. «Вообще об этом некорректно говорить. Некорректно говорить, что люди выводят средства из банков, не хотят сберегать»,— сказала она на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ (трансляция велась на странице регулятора во «ВКонтакте»).
По данным ЦБ, в июле объем наличных денег в обращении увеличился на 643,4 млрд руб., то есть на 43,1% по сравнению с июнем. Это максимальный показатель с начала года.
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Механизм роста спроса на наличные связан прежде всего с уязвимостью безналичной оплаты: при нестабильном интернете банковский эквайринг может не работать, поэтому граждане заранее формируют запас денег для расчетов, не зависящих от цифровой инфраструктуры. Дополнительный стимул создали налоговые изменения 2026 года: с 1 января отменено действовавшее с 2006 года освобождение от НДС операций по обслуживанию банковских карт, а также услуг процессинга и эквайринга, что подталкивает малый и средний бизнес и индивидуальных предпринимателей настойчиво предлагать покупателям наличный расчет.
Перемещение денег со счетов в наличные не следует автоматически считать их уходом из банковской системы или кризисом ликвидности: меняется форма хранения и расчетов, а не обязательно объем сбережений. За 2025 год наличная денежная масса выросла на 1 трлн руб. (5,4%), но средства населения на счетах в банках за тот же год увеличились на 8,4 трлн руб. (14,4%). По оценке ЦБ, перераспределение между безналичными и наличными средствами не создает самостоятельных инфляционных рисков, а лишь меняет структуру денежной массы.