Агрофирма «Искра» инвестирует более 300 млн рублей в новую молочную ферму

Агрофирма «Искра» начала строительство молочной фермы на 808 голов в селе Алешково Богородского округа. Инвестиции в проект составят 323 млн руб., его планируется завершить в 2027 году, сообщили в правительстве Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Производственная мощность комплекса площадью 3,5 тыс. кв. м составит 8 тыс. т молока в год. Там появятся два коровника, доильно-молочный блок, насосная станция и галереи, отмечается в сообщении.

Сейчас «Искра» владеет фермой на 1,5 тыс. голов крупного рогатого скота в селе Алешково. В 2025 году агрофирма анонсировала строительство фермы на 2,4 тыс. голов молочного стада в Сосновском округе.

Владимир Зубарев