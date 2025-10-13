«Искра» намерена построить ферму на 2,4 тысячи коров в Сосновском округе

ООО «Агрофирма "Искра"» планирует построить ферму на 2,4 тысячи голов молочного стада в Сосновском округе Нижегородской области. Проект будут реализовывать при поддержке регионального правительства и с участием Сбербанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали на выставке «Золотая осень-2025». Ферма беспривязного содержания будет включать доильно-молочный блок и родильное отделение.

На сегодняшний день агрофирма владеет фермой на 1,5 тыс. голов крупного рогатого скота в селе Алешково Богородского округа. Параметры нового проекта пока прорабатываются.

Галина Шамберина