Мэрия Москвы продала свои площади в «Пять звезд» на Бахрушина за 438,9 млн руб.

Московские власти 14 сентября 2026 года продали помещение площадью 3,06 тыс. кв. м в здании кинотеатра «Пять звезд» на улице Бахрушина в центре столицы, обнаружил “Ъ” в базе сервиса Asseto. В выписке из ЕГРН на объект сказано, что новым владельцем имущества стала структура кинокомпании «Парадиз» — ООО «Кинокомпания "Парадиз продакшнз"», а залогодателем стала мэрия Москвы. Ранее у компании было в собственности только 1 тыс. кв. м в здании, но благодаря сделке она консолидировала весь объект на 4 тыс. кв. м.

В департаменте городского имущества (ДГИ) столицы подтвердили “Ъ” сделку, не раскрывая ее подробностей. В группе «Парадиз» не ответили на запрос “Ъ”.

Стоимость 3,06 тыс. кв. м в здании на улице Бахрушина управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский оценивает в 700–900 млн руб., в Asseto — в 972,7 млн руб. При этом реальная цена выкупа была гораздо ниже: 438,9 млн руб., сказано в решении Арбитражного суда Москвы в споре о стоимости выкупа между ДГИ и «Парадизом».

Подробнее — в материале «Ъ» «''Парадиз'' на весь экран».