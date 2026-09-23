«Парадиз» на весь экран

Московская мэрия реализовала площади в кинотеатре «Пять звезд» на улице Бахрушина в центре столицы за 438,9 млн руб. Покупателем стала структура оператора кинопоказов — группа «Парадиз», которая уже являлась совладельцем объекта. Не исключено, что консолидация потребовалась компании для реновации помещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Московские власти 14 сентября 2026 года продали помещение площадью 3,06 тыс. кв. м в здании кинотеатра «Пять звезд» на улице Бахрушина в центре столицы, обнаружил “Ъ” в базе сервиса Asseto. В выписке из ЕГРН на объект сказано, что новым владельцем имущества стала структура кинокомпании «Парадиз» — ООО «Кинокомпания "Парадиз продакшнз"», а залогодателем стала мэрия Москвы. Ранее у компании было в собственности только 1 тыс. кв. м в здании, но благодаря сделке она консолидировала весь объект на 4 тыс. кв. м. В департаменте городского имущества (ДГИ) столицы подтвердили “Ъ” сделку, не раскрывая ее подробностей. В группе «Парадиз» не ответили на запрос “Ъ”.

По собственным данным, «Парадиз» работает на рынке кинопроката с 1992 года. Ему принадлежат права на прокат более 5 тыс. кинокартин. Также в холдинг входит сеть кинотеатров «Пять звезд», которая насчитывает девять объектов. Владельцами ООО «Кинокомпания "Парадиз продакшнз"» указаны Геворг Нерсисян с долей в 73% и Артур Нерсесян с 27%. Выручка компании в 2025 году сохранилась на уровне прошлого года в 315,9 млн руб., чистый убыток составил 75,9 млн руб.

Стоимость 3,06 тыс. кв. м в здании на улице Бахрушина управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский оценивает в 700–900 млн руб., в Asseto — в 972,7 млн руб. При этом реальная цена выкупа была гораздо ниже: 438,9 млн руб., сказано в решении Арбитражного суда Москвы в споре о стоимости выкупа между ДГИ и «Парадизом». Для обычной сетевой точки такая сделка была бы спорной, но для давно работающего кинотеатра в собственном здании в центре города приобретение логично, считает сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин.

Алексей Воронков, глава Ассоциации владельцев кинотеатров России, в интервью ТАСС в январе: Кинотеатры хоронили много раз: с появлением телевидения, интернета, стримингов, во время пандемии.

Для «Парадиза» это прежде всего возможность консолидировать в собственности объект, который он сам эксплуатирует, отмечает Николай Казанский. В результате собственник получает возможность самостоятельно принимать решения о его дальнейшем использовании, реконструкции и развитии, добавляет он. Решение «Парадиза» выкупить оставшиеся площади здания, вероятно, связано с реконцепцией пространства — с возможностью разместить новые сервисы, коммерческие функции и извлекать дополнительную прибыль, соглашается управляющий партнер 2U Project Дмитрий Янковенко. Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева также не исключает, что в рамках дальнейшего развития площадки может появиться дополнительная гастрономическая составляющая.

Сейчас кинотеатры в их привычной форме потеряли былую популярность, отмечает господин Янковенко. Владельцы кинотеатров создают сопутствующие сервисы — рестораны, кафе и другие подобные услуги, добавляет он. Некоторые девелоперы адаптировали объекты под этот запрос. В частности, ADG Group на месте старых московских кинотеатров открыла сеть торгцентров «Место встречи». Евгения Хакбердиева также не исключает, что после возможной реконструкции здания на Бахрушина получится новый формат кинотеатра, похожий на «Художественный».

Дарья Андрианова