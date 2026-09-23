Единороссам зачитали права

Рекордный результат «Единой России» на завершившихся выборах в Госдуму обеспечили поддержка президента, патриотический настрой граждан и их запрос на «стабильность и благополучное будущее». К таким выводам пришли 22 сентября участники совместного круглого стола Фонда развития гражданского общества и Экспертного института социальных исследований. По их мнению, благодаря этой победе партия завоевала мандат на продолжение уже начатого властями политического курса как минимум до 2030 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голосуя за «Единую Россию», избиратели высказались одновременно и за стабильность, и за изменения к лучшему, считают эксперты

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Голосуя за «Единую Россию», избиратели высказались одновременно и за стабильность, и за изменения к лучшему, считают эксперты

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Высокий результат «Единой России» (ЕР), которая получит в новой Думе крупнейшую в своей истории фракцию (см. “Ъ” от 22 сентября), обусловлен как политическими, так и технологическими предпосылками, объяснил президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин. В числе первых он назвал поддержку партии со стороны главы государства, высокий уровень патриотических настроений в обществе, а также «запрос на стабильность и благополучное будущее». Из технологических преимуществ за партию сыграли идеология, основанная на приоритетах президента (суверенитет, патриотизм, демократия, рыночная экономика и др.), продуманная драматургия кампании, планирование информационных поводов, «информационное доминирование» (эффективная рекламная кампания и лидерство по числу упоминаний) и самая масштабная среди всех участников партийная инфраструктура. Кроме того, партия провела работу над программным блоком, в том числе применив новые подходы к подготовке «Народной программы», добавил господин Костин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участники круглого стола Фонда развития гражданского общества и Экспертного института социальных исследований Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ / купить фото Политолог, президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ / купить фото Президент Российской ассоциации политических консультантов, управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ Фирдус Алиев Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ / купить фото Директор по политическому анализу Института социального маркетинга ИНСОМАР Виктор Потуремский Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ / купить фото Директор по политическому анализу Института социального маркетинга ИНСОМАР Виктор Потуремский (слева) и научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков (справа) Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 5 Участники круглого стола Фонда развития гражданского общества и Экспертного института социальных исследований Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ / купить фото Политолог, президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ / купить фото Президент Российской ассоциации политических консультантов, управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ Фирдус Алиев Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ / купить фото Директор по политическому анализу Института социального маркетинга ИНСОМАР Виктор Потуремский Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ / купить фото Директор по политическому анализу Института социального маркетинга ИНСОМАР Виктор Потуремский (слева) и научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков (справа) Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ / купить фото

По словам Александра Асафова, который выступал на круглом столе сразу в двух ипостасях — как политолог и как будущий депутат Госдумы, избранный от ЕР по одному из одномандатных округов Москвы, кампания для партии власти «традиционно началась раньше», чем для других партий, именно в связи с серией отчетно-программных форумов «Есть результат!», прошедших во всех федеральных округах. «Это было сильное заявление, которое услышали: на круглых столах эксперты, бизнесмены, представители общественности остро обсуждали предложения в программу»,— подчеркнул господин Асафов.

Во главе региональных списков ЕР стояли «крайне популярные политики» (в основном губернаторы), заметил управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований Фирдус Алиев: «Они превратились в образы изменений, которые претерпевает страна». Многие регионы построили кампании «не под федеральным зонтиком», а предложили «собственную повестку преобразований, которую люди видят». «Поддерживая партию, избиратели голосовали и за это»,— заявил эксперт.

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Для самих избирателей ЕР стала «фактором стабильности и надежности», заверил собравшихся директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. Среди позитивных оценок партии на представленных им слайдов были такие цитаты участников фокус-групп: «Я доверяю Путину, а это его партия», «У партии есть и деньги, и административный ресурс», «Меньше слов, больше дела — это про них», «В сложной ситуации коней на переправе не меняют». Но были и негативные мнения: «Они у власти — значит, за все и отвечают», «Все по бумажке, а в жизни — как всегда», «Куда ни глянь, везде они, выбора-то нет».

В целом результаты выборов следует рассматривать не только «в контексте текущей ситуации», но и в «контексте того, что они окажут влияние на жизнь страны в ближайшие несколько лет», указал политолог Алексей Чеснаков, ведь следующая федеральная избирательная кампания — выборы президента — предстоит только в 2030 году. Тем не менее однозначно ответить на вопрос о том, можно ли трактовать высокий результат ЕР «как мандат на любые изменения», участники мероприятия затруднились. По мнению господина Чеснакова, партия получила «мандат на ответственность, стабильность и развитие». Политолог Павел Данилин, в свою очередь, напомнил, что завоеванное конституционное большинство для ЕР не первое: «Это не нонсенс, и, безусловно, никто не говорит о какой-то "индульгенции на все"». По его мнению, призом для ЕР стал «мандат на продолжение той политики, которую проводит» власть. «Читайте "Народную программу"»,— многозначительно подытожил Константин Костин.

Григорий Лейба