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Единороссам зачитали права

Эксперты обсудили причины и последствия рекордной победы «Единой России» на выборах

Рекордный результат «Единой России» на завершившихся выборах в Госдуму обеспечили поддержка президента, патриотический настрой граждан и их запрос на «стабильность и благополучное будущее». К таким выводам пришли 22 сентября участники совместного круглого стола Фонда развития гражданского общества и Экспертного института социальных исследований. По их мнению, благодаря этой победе партия завоевала мандат на продолжение уже начатого властями политического курса как минимум до 2030 года.

Голосуя за «Единую Россию», избиратели высказались одновременно и за стабильность, и за изменения к лучшему, считают эксперты

Голосуя за «Единую Россию», избиратели высказались одновременно и за стабильность, и за изменения к лучшему, считают эксперты

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Голосуя за «Единую Россию», избиратели высказались одновременно и за стабильность, и за изменения к лучшему, считают эксперты

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Высокий результат «Единой России» (ЕР), которая получит в новой Думе крупнейшую в своей истории фракцию (см. “Ъ” от 22 сентября), обусловлен как политическими, так и технологическими предпосылками, объяснил президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин. В числе первых он назвал поддержку партии со стороны главы государства, высокий уровень патриотических настроений в обществе, а также «запрос на стабильность и благополучное будущее». Из технологических преимуществ за партию сыграли идеология, основанная на приоритетах президента (суверенитет, патриотизм, демократия, рыночная экономика и др.), продуманная драматургия кампании, планирование информационных поводов, «информационное доминирование» (эффективная рекламная кампания и лидерство по числу упоминаний) и самая масштабная среди всех участников партийная инфраструктура. Кроме того, партия провела работу над программным блоком, в том числе применив новые подходы к подготовке «Народной программы», добавил господин Костин.

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Участники круглого стола Фонда развития гражданского общества и Экспертного института социальных исследований

Участники круглого стола Фонда развития гражданского общества и Экспертного института социальных исследований

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Политолог, президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин

Политолог, президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент Российской ассоциации политических консультантов, управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ Фирдус Алиев

Президент Российской ассоциации политических консультантов, управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ Фирдус Алиев

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга ИНСОМАР Виктор Потуремский

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга ИНСОМАР Виктор Потуремский

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга ИНСОМАР Виктор Потуремский (слева) и научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков (справа)

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга ИНСОМАР Виктор Потуремский (слева) и научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков (справа)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

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Участники круглого стола Фонда развития гражданского общества и Экспертного института социальных исследований

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Политолог, президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент Российской ассоциации политических консультантов, управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ Фирдус Алиев

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга ИНСОМАР Виктор Потуремский

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга ИНСОМАР Виктор Потуремский (слева) и научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков (справа)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

По словам Александра Асафова, который выступал на круглом столе сразу в двух ипостасях — как политолог и как будущий депутат Госдумы, избранный от ЕР по одному из одномандатных округов Москвы, кампания для партии власти «традиционно началась раньше», чем для других партий, именно в связи с серией отчетно-программных форумов «Есть результат!», прошедших во всех федеральных округах. «Это было сильное заявление, которое услышали: на круглых столах эксперты, бизнесмены, представители общественности остро обсуждали предложения в программу»,— подчеркнул господин Асафов.

Во главе региональных списков ЕР стояли «крайне популярные политики» (в основном губернаторы), заметил управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований Фирдус Алиев: «Они превратились в образы изменений, которые претерпевает страна». Многие регионы построили кампании «не под федеральным зонтиком», а предложили «собственную повестку преобразований, которую люди видят». «Поддерживая партию, избиратели голосовали и за это»,— заявил эксперт.

Для самих избирателей ЕР стала «фактором стабильности и надежности», заверил собравшихся директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. Среди позитивных оценок партии на представленных им слайдов были такие цитаты участников фокус-групп: «Я доверяю Путину, а это его партия», «У партии есть и деньги, и административный ресурс», «Меньше слов, больше дела — это про них», «В сложной ситуации коней на переправе не меняют». Но были и негативные мнения: «Они у власти — значит, за все и отвечают», «Все по бумажке, а в жизни — как всегда», «Куда ни глянь, везде они, выбора-то нет».

В целом результаты выборов следует рассматривать не только «в контексте текущей ситуации», но и в «контексте того, что они окажут влияние на жизнь страны в ближайшие несколько лет», указал политолог Алексей Чеснаков, ведь следующая федеральная избирательная кампания — выборы президента — предстоит только в 2030 году. Тем не менее однозначно ответить на вопрос о том, можно ли трактовать высокий результат ЕР «как мандат на любые изменения», участники мероприятия затруднились. По мнению господина Чеснакова, партия получила «мандат на ответственность, стабильность и развитие». Политолог Павел Данилин, в свою очередь, напомнил, что завоеванное конституционное большинство для ЕР не первое: «Это не нонсенс, и, безусловно, никто не говорит о какой-то "индульгенции на все"». По его мнению, призом для ЕР стал «мандат на продолжение той политики, которую проводит» власть. «Читайте "Народную программу"»,— многозначительно подытожил Константин Костин.

Григорий Лейба

Фотогалерея

Как голосовала Россия

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Подсчет голосов на одном из избирательных участков в Донецке

Подсчет голосов на одном из избирательных участков в Донецке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Заключенные СИЗО-1 на голосовании

Красноярск. Заключенные СИЗО-1 на голосовании

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область. Избиратель во время голосования

Ленинградская область. Избиратель во время голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сотрудники ЦИК ДНР в сопровождении сотрудников МВД России и Росгвардии во время проведения досрочного выездного голосования

Сотрудники ЦИК ДНР в сопровождении сотрудников МВД России и Росгвардии во время проведения досрочного выездного голосования

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков возле участковой избирательной комиссии в бизнес-центре «Демидов», Москва

Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков возле участковой избирательной комиссии в бизнес-центре «Демидов», Москва

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Подсчет голосов на избирательном участке

Красноярск. Подсчет голосов на избирательном участке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков на голосовании

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков на голосовании

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Москва. Работа избирательного штаба партии «Справедливая Россия»

Москва. Работа избирательного штаба партии «Справедливая Россия»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев (слева) и председатель партии Дмитрий Медведев на подведении предварительных итогов голосования

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев (слева) и председатель партии Дмитрий Медведев на подведении предварительных итогов голосования

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудник полиции дежурит рядом с урнами для голосования на избирательном участке в Воронеже

Сотрудник полиции дежурит рядом с урнами для голосования на избирательном участке в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Избиратели на участке

Избиратели на участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательница на участке

Избирательница на участке

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Избирательные кабинки

Луганск. Избирательные кабинки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии

Сотрудники избирательной комиссии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование на дому в Москве

Выездное голосование на дому в Москве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область, деревня Лупполово. Урна для голосования

Ленинградская область, деревня Лупполово. Урна для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Члены комиссии за проверкой документов

Члены комиссии за проверкой документов

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Фото: telegram-канал Марии Захаровой

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Бюллетень в Луганске

Бюллетень в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. В избирательных кабинках

Луганск. В избирательных кабинках

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Выездное голосование

Москва. Выездное голосование

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование в Красноярском краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Выездное голосование в Красноярском краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

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Подсчет голосов на одном из избирательных участков в Донецке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Заключенные СИЗО-1 на голосовании

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область. Избиратель во время голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сотрудники ЦИК ДНР в сопровождении сотрудников МВД России и Росгвардии во время проведения досрочного выездного голосования

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков возле участковой избирательной комиссии в бизнес-центре «Демидов», Москва

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Подсчет голосов на избирательном участке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков на голосовании

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Москва. Работа избирательного штаба партии «Справедливая Россия»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев (слева) и председатель партии Дмитрий Медведев на подведении предварительных итогов голосования

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудник полиции дежурит рядом с урнами для голосования на избирательном участке в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Избиратели на участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательница на участке

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Избирательные кабинки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование на дому в Москве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область, деревня Лупполово. Урна для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Члены комиссии за проверкой документов

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Фото: telegram-канал Марии Захаровой

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Бюллетень в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. В избирательных кабинках

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Выездное голосование

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование в Красноярском краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

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