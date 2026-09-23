Отельеры заселили номера

Крупнейшие российские отельные сети запланировали существенное увеличение номерного фонда. Azimut Hotels в перспективе 2030 года нарастит его почти на 70% к текущим значениям, Cosmos Hotel Group — в три раза. Общий темп прироста фонда под управлением сетей в этом году может увеличиться с 8% до 14%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Гостиничная сеть Azimut Hotels в перспективе до 2030 года увеличит свой номерной фонд на 69,2% — с текущих 13 тыс. до 22 тыс. комнат, сообщил “Ъ” глава компании Максим Бродовский. Он пояснил, что 5,2 тыс. номеров сейчас находятся на различных стадиях строительства, минимум 4 тыс. планируется взять в управление, еще несколько объектов сейчас проектируются.

Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба говорит, что в этом году номерной фонд компании увеличился на 12%: уже открыты восемь новых объектов, запланированы еще три. Прогноз на 2027 год — прирост на 10–12%. В общей сложности в портфеле развития 108 объектов на 48 тыс. номеров, но половина из них будет работать по франшизе брендов сети. Без их учета, фонд под прямым управлением может вырасти втрое — с текущих 12 тыс. до 36 тыс. номеров. Согласно Hotel Advisors в выборке IBC Real Estate, в Москве RevPAR (выручка за номер) в январе—августе 2026 года сократился на 10% год к году, в Санкт-Петербурге — на 3%.

Согласно CMWP, совокупный гостиничный фонд России под управлением сетевых операторов в этом году может достигнуть 91,02 тыс. комнат, увеличившись год к году на 14%. Это выше значения 2025 года на 6 процентных пунктов (п. п.) и одновременно самый высокий показатель как минимум с 2015 года. В период с конца 2025 года по конец 2030 года весь номерной фонд сетевых операторов может увеличиться в два раза, до 159,8 тыс. комнат, следует из материалов CMWP.

Партнер NF Group Ольга Широкова ждет открытия в Москве в этом году 1,2 тыс. новых номеров сетевых операторов, что больше год к году на 70%. Прогноз по Санкт-Петербургу предполагает рост на 15%, до 1,5 тыс. номеров.

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Увеличение числа открытий происходит в условиях падающего рынка. Гендиректор УК 360 EHM Сайора Рузиева говорит, что показатель RevPAR в этом году сократился на 8,3% к прошлому году. Это обусловлено снижением тарифов, увеличением издержек и налоговой нагрузки: инфляция для гостиничного рынка значительно выше статистической. «В Москве загрузка снизилась впервые за три года, в люксовом сегменте — сразу на 5,5 п. п. за год»,— говорит она. Согласно Hotel Advisors в выборке IBC Real Estate, в январе—августе 2026 года RevPAR отельеров Москвы снизился на 8,5% год к году, Санкт-Петербурга — на 3%.

Растущий ввод новых номеров в моменте связан с отложенным позитивным эффектом прошлых мер господдержки. Александр Биба обращает внимание, что в 2027–2029 годах на рынок будут активно выходить гостиничные проекты, получившие льготные кредиты под 3–5% годовых в 2021–2024 годах. Партнер CMWP Марина Смирнова говорит, что сейчас продолжается стройка лишь проектов, реализуемых с участием льготных займов или госсубсидирования, в рамках концессионных соглашений с властями. Все объекты на «бумажных стадиях» останавливаются, сроки ввода массово переносятся.

Гендиректор IBC Real Estate Алексей Ефимов не исключает, что часть отложенных проектов в итоге вовсе не выйдет на рынок из-за удорожания строительных материалов, импортного оборудования и иных факторов. Марина Смирнова замечает, что инвесторы-девелоперы активно применяют схему долевого строительства, подразумевающую продажу части номеров в качестве апартаментов.

Директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев смотрит на общую картину позитивнее, называя текущую динамику гостиничного рынка стагнацией после нескольких лет активного роста. В перспективе инвестиционный потенциал сегмента будет сохраняться, считает он.

Александра Мерцалова