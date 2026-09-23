Большие налоги не для всех

Всего пять российских регионов дают половину всех налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ. Это Москва, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Московская область и Санкт-Петербург, фиксирует в своем обзоре рейтинговое агентство АКРА. На долю этих субъектов РФ в разные годы приходится от 48% до 50% всех доходов «общерегионального» бюджета. Такая концентрация налоговой базы объясняется наличием в этих регионах головных офисов и основных активов крупнейших банков и нефтегазовых компаний.

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При этом в 2025 году динамика налоговых поступлений в бюджеты «пятерки» была разной. Лидер с большим отрывом — Москва. На столицу пришлось 10,7 трлн руб. поступлений с ростом к предыдущему году сразу на 28% и долей в 23,6% в консолидированном бюджете РФ. Такие темпы роста Москве обеспечили рекордные прибыли финансового сектора, рост торговли и IT-сферы.

В отличие от банков, добывающие компании сырьевых ХМАО и ЯНАО на падении цен на нефть и укреплении рубля в прошлом году чувствовали себя заметно хуже. Это сказалось на бюджетах регионов. Налоговые сборы ХМАО составили 3,95 трлн руб. с падением на 22% и долей в общем бюджете в 8,7%. Показатели ЯНАО — 2,84 трлн руб. и минус 14% при доле в 6,3%.

У замыкающих «пятерку» регионов с более диверсифицированной, чем у северян, экономикой ситуация ровнее. Налоговые сборы в бюджет Московской области составили 2,71 трлн руб. с ростом на 22% и долей в 6%. У Санкт-Петербурга — 2,64 трлн руб. с увеличением на 10% и долей в консолидированном бюджете в 5,8%.

Проанализировав отраслевую структуру поступлений 20 регионов, лидирующих по сумме собранных налогов за последние три года, в АКРА разбили их на три группы. Это диверсифицированные субъекты (Москва и область, Новосибирская, Ростовская, Самарская области, Татарстан, Краснодарский, Пермский и Красноярский края — структура их экономики обеспечивает устойчивость к отраслевой волатильности), специализирующиеся на добывающей промышленности (ХМАО, ЯНАО, Иркутская, Оренбургская и Тюменская области, Башкортостан — с высокой зависимостью от мировых цен на сырье) и обладающие развитым обрабатывающим сектором (Санкт-Петербург, Нижегородская, Ленинградская, Свердловская и Челябинская области — их отличает относительная стабильность поступлений и менее высокая, чем в добыче, налоговая нагрузка).

Вадим Вислогузов