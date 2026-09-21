В Белгородской области за год в шесть раз выросла погрузка лома черных металлов

За январь — август 2026 года объемы отправки лома черных металлов со станций Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области) в Белгородской области выросли почти в шесть раз по сравнению с прошлогодними показателями и достигли 15,6 тыс. т. Такие данные приводит перевозчик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Всего в вагоны и контейнеры погрузили более 28,7 млн т различных грузов — на 0,4% больше, чем в прошлом году. Погрузка железной и марганцевой руды выросла на 1,6%, до 25,4 млн т, жмыхов — на 32,8%, до 196,4 тыс. т. Флюсов отправили 30,5 тыс. т (+30,7%), промышленного сырья и формовочных материалов — 28,2 тыс. т (рост в 1,7 раза).

За восемь месяцев 2026 года на станциях Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) в Липецкой области объем погрузки зерна достиг почти 1,2 млн т. По данным перевозчика, этот результат практически в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Кабира Гасанова