ЮВЖД почти вдвое нарастила погрузку зерна в Липецкой области за год

В январе — августе 2026-го на станциях Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области) в Липецкой области погрузили почти 1,2 млн т зерна. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил перевозчик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Всего за восемь месяцев в вагоны и контейнеры отправили 14,8 млн т различных грузов, что на 5,7% превышает показатель годом ранее. Основной прирост обеспечили зерновые.

Заметно увеличились также объемы погрузки строительных грузов — на 40%, до 1,1 млн т, жмыхов — на 50%, до 452 тыс. т, и гранулированных шлаков — на 18,9%, до 290 тыс. т. Отправка промышленного сырья и формовочных материалов выросла на 2,5%, до 2,5 млн т, флюсов — на 3,3%, до 1,1 млн т, сахара — на 5,9%, до 114,2 тыс. т.

В августе погрузка составила 2 млн т, увеличившись на 7% по сравнению с августом 2025-го.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что с января по июль на станциях ЮВЖД в Липецкой области погрузили более 12,7 млн т грузов. Это на 5,5% превышает показатель за аналогичный период 2025 года.

Кабира Гасанова