«Единая Россия» получила менее 50% на выборах в ГД в Удмуртии к утру 21 сентября

«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму в Удмуртском и Ижевском округах: в первом за партию власти проголосовало 127,2 тыс. жителей (45,5%), во втором — 154,4 тыс. (48,7%). Подсчет еще продолжается. Данные опубликованы в системе ЦИК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На второй строчке в обоих округах находится КПРФ (17,7—18,9%). Следом идут «Новые люди» (10,7—11,9%). Замыкает четверку партий ЛДПР (10,3—10,8%). Около 5% голосов получила «Справедливая Россия». Остальные партии набрали меньше.

Напомним, трехдневные выборы в Удмуртии завершились 20 сентября в 20:00. Закрыты все 1094 избирательных участка. По данным ЦИК РФ, явка на выборах депутатов Госдумы в республике составила 48,9%, что на 1,5 п. п. выше, чем пять лет назад. Дистанционно проголосовали 93% из 136,6 тыс. заявившихся. По словам председателя избиркома республики Светланы Пальчик, серьезных нарушений, влияющих на легитимность и открытость процесса, не было. В одномандатных округах победу одержали единороссы, действующие депутаты Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев и Олег Гарин.