Единороссы Андрей Исаев и Олег Гарин победили на выборах в Госдуму в Удмуртии

Избирком Удмуртии обработал 100% протоколов УИК по Удмуртскому и Ижевскому одномандатным округам: первые места на выборах в Госдуму заняли кандидаты от «Единой России», действующие депутаты нижней палаты от республики Андрей Исаев и Олег Гарин. Такие данные опубликованы на сайте ЦИК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Результат Андрея Исаева — 44,85%, Олега Гарина — 44,03%. Вторые места в обоих округах заняли коммунисты Иван Гвоздак (15,96%) и Юрий Балахонцев (19,06%). Замыкают тройки «Новые люди» — Татьяна Журавлева (15,61%) и Станислав Шестаков (9,93%).

Единороссы улучшили свои результаты относительно выборов в Госдуму 2021 года. Тогда Андрей Исаев в том же округе набрал 35,63% голосов, Олег Гарин — 33,36%.

Напомним, трехдневные выборы в Удмуртии завершились 20 сентября в 20:00. Закрыты все 1094 избирательных участка. По данным ЦИК РФ, явка на выборах депутатов Госдумы в республике составила 48,9%, что на 1,5 п. п. выше, чем пять лет назад. Дистанционно проголосовали 93% из 136,6 тыс. заявившихся. По словам председателя избиркома республики Светланы Пальчик, серьезных нарушений, влияющих на легитимность и открытость процесса, не было.

По последним данным, в указанных округах «Единая Россия» набирает 45,6—48,7%. На второй строчке находится КПРФ — 17,8—18,9%. «Новые люди» занимают третью позицию — 10,8—11,9%.