Председатель избиркома Удмуртии: голосование прошло в штатном режиме

Голосование в Удмуртии прошло в штатном режиме, заявила председатель избиркома республики Светлана Пальчик. «Никаких серьезных нарушений, влияющих на легитимность и открытость процесса, не было»,— процитировала ее пресс-служба комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Избирком Удмуртии Фото: Избирком Удмуртии

Выборы в Удмуртии завершены. Закрыты все 1094 избирательных участка. Явка на выборах депутатов Госдумы в республике составила 48,9%, что на 4,4 п. п. выше, чем пять лет назад. Дистанционно проголосовали 93% из 136,6 тыс. заявившихся.