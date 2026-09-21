Reuters: транзит судов через Ормузский пролив на выходных сократился втрое
За прошедшие выходные 19–20 сентября через Ормузский пролив прошло 12 судов, сообщает Reuters со ссылкой на подсчеты компании Kpler. Трафик сократился втрое: за уикенд неделей ранее пролив пересекли 35 судов.
По данным Kpler, 19 сентября Персидский залив покинули пять судов, перевозивших сельскохозяйственную продукцию, сжиженный нефтяной газ и удобрения, а в залив вошел пустой газовоз. 20 сентября из пролива вышли четыре судна: два танкера с нефтепродуктами и два — пустых, а вошли в залив еще два небольших нефтяных танкера. Reuters напомнило, что до начала конфликта между США и Ираном транзит в Ормузском проливе составлял почти 125 судов в день.
До начала боевых действий через Ормузский пролив проходило около 20% мировых поставок нефти (17–20 млн баррелей в сутки), после объемы упали в несколько раз. В августе Иран и Оман объявили о достижении договоренности о временном порядке прохода судов через Ормузский пролив. Страны до сих пор ведут переговоры по административному регулированию судоходства. США на прошлой неделе утверждали, что перевозки нефти и СПГ через Ормузский пролив достигли шестимесячного максимума.
Подробности — в материале «Ъ» «Морская блокада осушает иранский бюджет».
Трехкратное сокращение трафика означает, что временный порядок Ирана и Омана не вернул свободное судоходство через Ормузский пролив. По согласованной схеме суда должны входить в пролив через иранские воды, выходить через оманские, а движение координироваться с Ираном. Этот маршрут рассчитан на два–четыре месяца, но при необходимости может быть продлен.
Ирано-оманское соглашение само по себе не гарантирует безопасность судов, проходящих через пролив, поскольку сохраняются дестабилизирующие факторы. Для коридора предусмотрено совместное разминирование, однако полное восстановление судоходства, по оценке экспертов, возможно лишь после мирного соглашения между Ираном и США. Ограничение прохода создает для Ирана риск сокращения экспорта примерно на 2 млн баррелей в сутки и приостановки поставок в Китай, на который приходится более 75% нефтяного экспорта страны.