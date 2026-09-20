Перевозки нефти и СПГ через Ормузский пролив достигли шестимесячного максимума
В последние две недели объемы провоза сырой нефти, сжиженного природного газа и коммерческих грузов через Ормузский пролив достигли самого высокого уровня за последние шесть месяцев. Об этом видеообращении заявил глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер.
В своем заявлении адмирал Брэд Купер отметил, что «свои плоды приносят» действия США по охране судоходства и разминирование пролива. «Динамика явно нарастает»,— заявил он. По его словам, главные транзитные пути в проливе свободны от мин и союзники в Персидском заливе «за последние два месяца» провезли через него более 1 млрд баррелей сырой нефти. Он также сообщил, что американские военные силы помогли пройти через пролив более чем 2 тыс. коммерческих судов.
Адмирал отметил, что США и их союзники в регионе Персидского залива работают над тем, чтобы еще больше увеличить объемы транспортируемого сырья. При этом он подчеркнул, что Иран за это время «экспортировал ноль баррелей» в условиях американской блокады пролива.
Практический механизм увеличения прохода состоял не только в сопровождении судов. В апреле эсминцы ВМС США USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy приступили к операции по очистке Ормузского пролива от мин, которые, по данным американского командования, ранее установил Корпус стражей исламской революции Ирана; к августу военные США называли южный маршрут у Омана открытым для коммерческого судоходства и сообщали о помощи более чем тысяче судов за три месяца.
Значение этого маршрута выходит за рамки отдельных перевозок: через Ормузский пролив проходит около 20% мировой торговли нефтью и нефтепродуктами и 30% мирового оборота СПГ. По словам министра энергетики США, обеспечение прохода танкеров лишило Иран возможности использовать пролив для давления на мировую экономику.
Восстановление транзита остается ограниченным по безопасности и политике. Эксперты в сентябре предупреждали, что полностью восстановить судоходство можно лишь после мирного соглашения между США и Ираном, а размещение американских кораблей для защиты поставок одновременно делает сами суда сопровождения уязвимыми.