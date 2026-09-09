Морская блокада осушает иранский бюджет

Морская блокада иранских портов ударила по доходам Ирана от экспорта нефти. По данным мониторинговых агентств, в августе отгрузки иранского сырья на суда в Персидском заливе упали на 85% по сравнению со средним показателем за февраль—апрель. Соединенные Штаты наращивают военные удары по иранским танкерам в ответ на атаки со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / AP Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / AP

О падении иранских доходов от экспорта нефти сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные мониторинговой платформы Kpler. Согласно этим подсчетам, в августе Иран загрузил на свои танкеры в Персидском заливе на 85% меньше нефти, чем в среднем за период февраль—апрель. Объемы нефти, отгруженной на танкеры Исламской Республики до возобновления блокады 14 июля, сократились сейчас примерно до 29 млн баррелей (90 млн по состоянию на июль). Эти запасы закончатся уже в октябре. Альтернативные, сухопутные маршруты могут обеспечить экспорт нефти на уровне не более 40 тыс. баррелей в сутки.

Такая ситуация с экспортом нефти, указывает WSJ, бьет по бюджету Ирана, почти треть которого формируется за счет продажи углеводородов. Тегеран в этих обстоятельствах лишается возможности поддерживать курс своей валюты и оплачивать импортные товары, включая сырье для заводов. Официальная инфляция в Исламской Республике уже превышает 80% в годовом исчислении.

Международный валютный фонд предсказывает Ирану экономический спад на 5,4% в этом году, что аналитики считают худшим показателем для страны с 1980-х годов.

Параллельно США усиливают давление на Иран в рамках своей санкционной кампании «Экономический изгой», стартовавшей 24 августа. Вечером 8 сентября Минфин США внес в санкционный список 35 авиакомпаний и других фирм из сферы перевозок, так или иначе связанных с авиационной отраслью Ирана. Отдельно ведомство выпустило генеральную лицензию, разрешающую до 23 сентября проведение финальных трансакций, необходимых для завершения деловых контактов с участием физических и юридических лиц, попавших в новый список. Целью этих рестрикций, как указали власти США, должно стать прекращение полетов иранских авиакомпаний, выполняющих, по американской версии, не только гражданские, но и военно-транспортные рейсы.

Кампания экономического давления не снизила готовность Ирана к усилению военного давления на США и их ближневосточных союзников. WSJ со ссылкой на саудовских официальных лиц сообщила, что Тегеран стал вкладывать больше средств в снабжение своих прокси-сил на Ближнем Востоке оружием и разведданными. Так, по этим данным, усиленную поддержку стало получать йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы), которое на днях начало наступление на позиции правительственных сил в Йемене и нанесло мощные удары ракетами и дронами по Саудовской Аравии. Как сообщили 9 сентября источники турецких изданий, Эр-Рияд в рамках Мекканского оборонного пакта уже запросил военную помощь у своего партнера — Исламабада. И тот близок к принятию решения об использовании боевой авиации против хуситов.

США продолжают политику ограниченных ударов по южным районам Ирана и его нефтяным танкерам. Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов проинформировало, что 8 сентября уничтожило пять иранских танкеров. Это, как отметили американские военные, произошло после того, как КСИР «дважды за последние два дня обстрелял баллистическими ракетами военный корабль ВМС США». «Американский военный корабль успешно избежал иранских атак и продолжил патрулирование в водах региона»,— уточнили в Центральном командовании.

«Иран продолжает пытаться наносить удары по кораблям ВМС США. И каждый раз, когда он это делает или пытается сделать, он будет терять танкеры»,— заявил вечером 8 сентября госсекретарь США Марко Рубио, общаясь с журналистами.

Тегеран показал, что мириться с атаками на свои танкеры не намерен. В ночь на 9 сентября Иран предпринял массированную атаку ракетами и дронами на позиции США. КСИР сообщил, что выпустил почти 20 баллистических ракет по базам в Иордании, а также отбомбился по 10 военным и коммерческим судам в районе Ормузского пролива. Сообщается, что целью были два американских эсминца и восемь нефтеналивных танкеров.

США и их союзники ожидают, что политика экономического удушения Ирана рано или поздно приведет к смене власти. Но это, признают они, потребует времени. «Экономическая кампания Дональда Трампа по удушению Ирана правильна и эффективна,— заявил изданию Al-Monitor источник в израильском дипкорпусе.— Результаты видны на местах, и сами иранцы признают, что это значительно осложняет им жизнь. Но никто не имеет ни малейшего представления о том, как долго иранский режим сможет просуществовать в таких условиях».

Нил Кербелов