«Мегафон» открыл доступ к 5G на устройствах без поддержки такого стандарта связи

Мобильный оператор «Мегафон» запустил опции для использования интернета, сопоставимого по скорости с 5G, на устройствах, которые не поддерживают этот стандарт связи. Услуга позволяет ускорить мобильный интернет до 1,6 раза, в том числе и на iPhone, а также пользоваться сетью пятого поколения в местах, где она пока недоступна. Об этом компания сообщила ТАСС.

Четыре крупнейших российских оператора 11 сентября запустили 5G в 16 городах России, до конца года технология появится еще в 50 городах. В Минцифры говорили, что доступ к высокоскоростному мобильному интернету в ближайшее время получат пользователи Android-устройств.

В случае с iPhone решение зависит от Apple, поскольку американская компания не авторизовала сеть для российских пользователей. Глава Минцифры Максут Шадаев сказал, что ведомство ведет переговоры с Apple. Оператор Т2 также сообщил о контактах с корпорацией по этому вопросу.