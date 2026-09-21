«Мегафон» открыл доступ к 5G на устройствах без поддержки такого стандарта связи
Мобильный оператор «Мегафон» запустил опции для использования интернета, сопоставимого по скорости с 5G, на устройствах, которые не поддерживают этот стандарт связи. Услуга позволяет ускорить мобильный интернет до 1,6 раза, в том числе и на iPhone, а также пользоваться сетью пятого поколения в местах, где она пока недоступна. Об этом компания сообщила ТАСС.
Четыре крупнейших российских оператора 11 сентября запустили 5G в 16 городах России, до конца года технология появится еще в 50 городах. В Минцифры говорили, что доступ к высокоскоростному мобильному интернету в ближайшее время получат пользователи Android-устройств.
В случае с iPhone решение зависит от Apple, поскольку американская компания не авторизовала сеть для российских пользователей. Глава Минцифры Максут Шадаев сказал, что ведомство ведет переговоры с Apple. Оператор Т2 также сообщил о контактах с корпорацией по этому вопросу.
Полноценное использование сети пятого поколения на iPhone в России по-прежнему зависит от авторизации со стороны Apple. Министерство цифрового развития ведет переговоры с американской компанией по этому вопросу.
Отсутствие такой авторизации для iPhone, а также заблокированные 5G-диапазоны в других гаджетах, снижают их конкурентоспособность на российском рынке. Это связано с тем, что абонентские устройства, совместимые с российскими 5G-сетями, в основном представлены китайскими моделями, тогда как в других гаджетах 5G-диапазоны могут быть заблокированы для России.