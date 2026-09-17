Т2 сообщил о контактах с Apple для активации 5G в России

Мобильный оператор Т2 сообщил, что поддерживает связь с Apple по поводу активации 5G для российских пользователей. Американская компания пока не авторизовала сеть, чтобы владельцы iPhone смогли к ней подключаться.

«То обстоятельство, что Apple пока не авторизовала сеть для российских пользователей, безусловно, влияет на проникновение смартфонов. Но мы находимся в контакте с вендором в стремлении разрешить ситуацию в пользу российских клиентов»,— прокомментировали ТАСС представители Т2.

В МТС рассказали, что поддерживают усилия российского правительства по созданию условий для подключения 5G на всех устройствах. Отсутствие такой технологии на iPhone и смартфонах других брендов «снижает их конкурентоспособность на российском рынке», добавили в компании.

Глава Минцифры сказал, что ведомство также ведет переговоры с Apple, но подробностей не привел. Прежде министерство отмечало, что высокоскоростной мобильный интернет станет доступен для всех пользователей Android в ближайшее время. В случае с iPhone решение зависит от Apple. «Большая четверка» операторов («Мегафон», МТС, Т2 и «Билайн») официально запустили сеть 5G 11 сентября, связь доступна в 16 городах России. До конца 2026 года технология появится еще в 50 городах.