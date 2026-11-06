VK Tech увеличила выручку за девять месяцев на 35%

Выручка VK Tech за девять месяцев 2026 года выросла на 34,6% год к году и достигла 14,4 млрд руб., сообщили «Ъ» в компании. Основными драйверами стали сервисы продуктивности VK WorkSpace, показавшие рост на 60,6%, и новое направление «ИИ-решения» с выручкой 1 млрд руб. Рекуррентная выручка увеличилась на 52,4%, до 12,4 млрд руб. Ее доля составила 86% от общей выручки, что на 10 п.п. выше, чем в прошлом году.