VK Tech увеличила выручку за девять месяцев на 35%
Выручка VK Tech за девять месяцев 2026 года выросла на 34,6% год к году и достигла 14,4 млрд руб., сообщили «Ъ» в компании. Основными драйверами стали сервисы продуктивности VK WorkSpace, показавшие рост на 60,6%, и новое направление «ИИ-решения» с выручкой 1 млрд руб. Рекуррентная выручка увеличилась на 52,4%, до 12,4 млрд руб. Ее доля составила 86% от общей выручки, что на 10 п.п. выше, чем в прошлом году.
Скорректированная EBITDA выросла на 21%, до 1,8 млрд руб., рентабельность по показателю составила 12%. Количество клиентов увеличилось на 41,6%, до 37,9 тыс. Выручка от среднего и малого бизнеса выросла на 46,2%, от крупных клиентов — на 29,7%.
В апреле 2026 года ИИ-решения для бизнеса были выделены в отдельное направление, а ИИ-инструменты интегрированы в VK WorkSpace и VK Business Analytics.
Направление «Облачная платформа» выросло на 8,6%, до 4,4 млрд руб., «Сервисы продуктивности» — на 60,6% до 6,1 млрд руб. «Дата-сервисы» принесли 1,2 млрд руб., «Бизнес-приложения» — 1,8 млрд руб., «ИИ-решения» — 1 млрд руб.