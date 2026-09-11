В России официально запущена сеть 5G
Минцифры объявило об официальном запуске сети 5G в России
Четыре крупнейших российских оператора официально запустили сеть 5G в 16 городах страны. Доступ к высокоскоростному соединению получили уже 10 млн абонентов. До конца 2026 года мобильная связь 5G появится еще в 50 городах России. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ
Сейчас связь доступна для жителей Москвы, Твери, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Самары, Ярославля, Уфы, Волгограда, Красноярска, Перми, Челябинска, Великого Новгорода, Нижнего Новгорода и Краснодара. Связь обеспечивают МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2, однако не в каждом городе доступна связь 5G сразу от всех операторов, передает ТАСС.
Например, в Москве и Петербурге 5G обеспечивают все четыре оператора. В Уфе — только МТС, в Ярославле — только «Билайн». По данным ведомства, высокоскоростной мобильный интернет станет доступен для всех пользователей Android в ближайшее время. В случае с iPhone решение зависит от Apple, указали в Минцифры.
Для абонента официальный запуск означает доступ к 5G только там, где конкретный оператор уже развернул сеть: единое объявление не создает одинакового покрытия для всех компаний. Причина — техническая плотность сети: на частотах 4,8–4,9 ГГц радиус действия на 20–35% меньше, площадь покрытия одной базовой станции сокращается в 1,5–2 раза, поэтому для сопоставимого качества нужно примерно в 1,5–2 раза больше станций.
В конце августа 2026 года операторам выделили по 90 МГц в диапазоне 4,63–4,99 ГГц и разрешили использовать для 5G частоты, ранее предназначенные для LTE. Поэтому расширение идет поэтапно: до конца 2028 года планируется охватить наиболее популярные локации городов-миллионников, а затем наращивать покрытие еще три года.
Скорость расширения ограничивает и оборудование. До 1 сентября 2026 года разрешено использовать зарубежные базовые станции, с 2027 года предусмотрен поэтапный переход на отечественные, который должен завершиться к концу 2031 года; это связывает дальнейшее развертывание не только с частотами и строительством станций, но и с доступностью соответствующей инфраструктуры.