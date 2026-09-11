В России официально запущена сеть 5G

Четыре крупнейших российских оператора официально запустили сеть 5G в 16 городах страны. Доступ к высокоскоростному соединению получили уже 10 млн абонентов. До конца 2026 года мобильная связь 5G появится еще в 50 городах России. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Сейчас связь доступна для жителей Москвы, Твери, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Самары, Ярославля, Уфы, Волгограда, Красноярска, Перми, Челябинска, Великого Новгорода, Нижнего Новгорода и Краснодара. Связь обеспечивают МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2, однако не в каждом городе доступна связь 5G сразу от всех операторов, передает ТАСС.

Например, в Москве и Петербурге 5G обеспечивают все четыре оператора. В Уфе — только МТС, в Ярославле — только «Билайн». По данным ведомства, высокоскоростной мобильный интернет станет доступен для всех пользователей Android в ближайшее время. В случае с iPhone решение зависит от Apple, указали в Минцифры.