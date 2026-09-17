Минцифры обсуждает с Apple подключение 5G на iPhone в России
Минцифры ведет переговоры с компанией Apple о подключении к 5G пользователей iPhone в России, заявил глава ведомства Максут Шадаев в разговоре с «РИА Новости». Подробностей переговоров министр не привел.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
На прошлой неделе в 16 городах России была официально запущена сеть 5G. До конца 2026 года мобильная связь 5G появится еще в 50 городах. Как отмечали в Минцифры, высокоскоростной мобильный интернет станет доступен для всех пользователей Android в ближайшее время. В случае с iPhone решение зависит от Apple.
Доступ iPhone к 5G определяется не только наличием сети у оператора. В июле 2021 года сообщалось, что модуль 5G в моделях iPhone, продающихся в России, заблокирован до коммерческого запуска сети, а для подключения к 5G в других странах с телефона, купленного в РФ, требовалось обновление прошивки устройства. Поэтому одним из условий подключения может быть изменение программных настроек устройства со стороны Apple.
Отдельное ограничение связано с российскими частотами. Диапазон 3,4–3,8 ГГц, в котором работают сети 5G в десятках стран, в России используют «Роскосмос» и Минобороны, а операторам предполагался диапазон 4,8–4,9 ГГц. При этом в мире оборудование для 5G выпускается под другие частоты, где в России сильно присутствие государственных систем связи, поэтому готовых базовых станций и радиооборудования под российские требования нет, а его проектирование, производство, сертификацию и установку еще предстоит провести. Для работы iPhone, таким образом, нужна не только активация функции, но и совместимость устройства с параметрами российской сети.