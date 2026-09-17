Минцифры обсуждает с Apple подключение 5G на iPhone в России

Минцифры ведет переговоры с компанией Apple о подключении к 5G пользователей iPhone в России, заявил глава ведомства Максут Шадаев в разговоре с «РИА Новости». Подробностей переговоров министр не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

На прошлой неделе в 16 городах России была официально запущена сеть 5G. До конца 2026 года мобильная связь 5G появится еще в 50 городах. Как отмечали в Минцифры, высокоскоростной мобильный интернет станет доступен для всех пользователей Android в ближайшее время. В случае с iPhone решение зависит от Apple.