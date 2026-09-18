В Московском избиркоме рассказали о масштабе атак на систему дистанционного голосования
Глава МГИКа Кириллова: атаки на систему ДЭГ стали серьезнее
Атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве стали серьезнее, чем раньше. Об этом заявила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова.
Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
«Атаки есть, и их объемы, и их подходы анализировать пусть будут обученные специалисты»,— уточнила госпожа Кириллова на брифинге. По ее словам, целая «армия айтишников» отбивает эти атаки. Они находятся на круглосуточном дежурстве, рассказала глава МГИКа.
С 18 по 20 сентября в России проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва. Проголосовать можно, в частности, дистанционно. По данным на 15 сентября, на участие в голосовании в электронном формате зарегистрировались более 4 млн россиян.
В 2021 году, во время выборов в Госдуму, московская система дистанционного электронного голосования уже подвергалась массовым атакам. В первые часы онлайн-голосования тогда возник сбой в работе портала по наблюдению за ДЭГ: статистика загружалась с опозданием, и власти Москвы объяснили это массовыми DDoS-атаками. По оценке зампреда ЦИКа Николая Булаева, атаки шли практически круглосуточно, но не влияли на ход голосования и работоспособность системы.
Специалисты департамента информационных технологий зафиксировали 329 компьютерных атак в первые 2,5 часа работы системы; по их данным, 70% атак осуществлялись с IP-адресов США, 23% — Ирана, 5% — Германии.
Этот опыт показывает, что атаки на ДЭГ могут затрагивать не только сам механизм голосования, но и доступность сопутствующих сервисов — например, портала наблюдения, через который публикуется статистика. Различие между сбоем информирования и наблюдения и сбоем самого голосования было ключевым и в 2021 году, и оно остается важным при оценке последствий нынешних, более серьезных по словам МГИКа атак.