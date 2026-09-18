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В Московском избиркоме рассказали о масштабе атак на систему дистанционного голосования

Глава МГИКа Кириллова: атаки на систему ДЭГ стали серьезнее

Атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве стали серьезнее, чем раньше. Об этом заявила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Атаки есть, и их объемы, и их подходы анализировать пусть будут обученные специалисты»,— уточнила госпожа Кириллова на брифинге. По ее словам, целая «армия айтишников» отбивает эти атаки. Они находятся на круглосуточном дежурстве, рассказала глава МГИКа.

С 18 по 20 сентября в России проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва. Проголосовать можно, в частности, дистанционно. По данным на 15 сентября, на участие в голосовании в электронном формате зарегистрировались более 4 млн россиян.

Составлено ИИ-Ассистентъ

В 2021 году, во время выборов в Госдуму, московская система дистанционного электронного голосования уже подвергалась массовым атакам. В первые часы онлайн-голосования тогда возник сбой в работе портала по наблюдению за ДЭГ: статистика загружалась с опозданием, и власти Москвы объяснили это массовыми DDoS-атаками. По оценке зампреда ЦИКа Николая Булаева, атаки шли практически круглосуточно, но не влияли на ход голосования и работоспособность системы.

Специалисты департамента информационных технологий зафиксировали 329 компьютерных атак в первые 2,5 часа работы системы; по их данным, 70% атак осуществлялись с IP-адресов США, 23% — Ирана, 5% — Германии.

Этот опыт показывает, что атаки на ДЭГ могут затрагивать не только сам механизм голосования, но и доступность сопутствующих сервисов — например, портала наблюдения, через который публикуется статистика. Различие между сбоем информирования и наблюдения и сбоем самого голосования было ключевым и в 2021 году, и оно остается важным при оценке последствий нынешних, более серьезных по словам МГИКа атак.

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