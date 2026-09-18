В Московском избиркоме рассказали о масштабе атак на систему дистанционного голосования

Атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве стали серьезнее, чем раньше. Об этом заявила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Атаки есть, и их объемы, и их подходы анализировать пусть будут обученные специалисты»,— уточнила госпожа Кириллова на брифинге. По ее словам, целая «армия айтишников» отбивает эти атаки. Они находятся на круглосуточном дежурстве, рассказала глава МГИКа.

С 18 по 20 сентября в России проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва. Проголосовать можно, в частности, дистанционно. По данным на 15 сентября, на участие в голосовании в электронном формате зарегистрировались более 4 млн россиян.