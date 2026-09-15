На ДЭГ зарегистрировались более 4 млн россиян
На участие в выборах посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ) зарегистрировались более 4 млн россиян. Свыше 2,9 млн заявлений подали по месту нахождения. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«Очень активны наши избиратели», — сказала глава ЦИК. Вместе с тем она отметил, что если у кого-то возникнут проблемы при электронном голосовании, можно «дойти до любого участках в пределах округа и проголосовать, выдадут бумажный бюллетень», передает «Интерфакс».
Выборы депутатов Госдумы пройдут 18-20 сентября. Дистанционное электронное голосование организовано в 33 регионах. Регистрация на ДЭГ проходила с 3 августа по 14 сентября.
Заявка на ДЭГ переводит избирателя из бумажного списка в электронный контур: подавший заявку вычеркивается из «бумажных» списков, но если в дни голосования не сможет воспользоваться своим гаджетом, вправе проголосовать с компьютера на участке, к которому приписан. Поэтому массовая регистрация означает для организаторов не только подготовку онлайн-системы, но и синхронизацию ее данных с участковыми списками.
Ключевое ограничение связано с проверкой заявок и защитой от двойного голосования. В 2021 году часть заявлений направляли на дополнительную проверку из-за несовпадения данных избирателей в разных федеральных базах; отказ в участии в ДЭГ при этом не лишал права проголосовать традиционным способом на своем участке. Ранее, в 2020 году, при сверке данных с ГАС «Выборы» выявляли случаи, когда один человек оказывался одновременно в бумажном и электронном списках, поэтому привязка избирателя к одному каналу голосования стала отдельным элементом организации процедуры.