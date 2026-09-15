На ДЭГ зарегистрировались более 4 млн россиян

На участие в выборах посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ) зарегистрировались более 4 млн россиян. Свыше 2,9 млн заявлений подали по месту нахождения. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Очень активны наши избиратели», — сказала глава ЦИК. Вместе с тем она отметил, что если у кого-то возникнут проблемы при электронном голосовании, можно «дойти до любого участках в пределах округа и проголосовать, выдадут бумажный бюллетень», передает «Интерфакс».

Выборы депутатов Госдумы пройдут 18-20 сентября. Дистанционное электронное голосование организовано в 33 регионах. Регистрация на ДЭГ проходила с 3 августа по 14 сентября.