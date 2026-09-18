Премьер Польши раскритиковал слова президента страны о возможной уступке земли
Туск призвал удалить пост канцелярии Навроцкого о раздаче польских земель
Премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что президент страны Кароль Навроцкий допускает передачу части польских территорий. Поводом стало сообщение канцелярии главы государства в соцсети X.
Премьер-министр Польши Дональд Туск
Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ
«Мы — народ, который может потерять территории, но никогда не потеряет душу, мы можем уступить территории, но никогда не отдадим нашу родину»,— заявил господин Навроцкий во время выступления во Влодаве, которое опубликовала канцелярия.
Дональд Туск в ответ предложил Каролю Навроцкому удалить этот пост. «Мы не намерены отдавать ни клочка нашей территории»,— подчеркнул польский премьер.
Это не первая публичная ссора премьера и президента Польши. В конце 2025 года они поспорили о том, является ли Запад угрозой для Польши. «Спор смертельно серьезный, спор о наших ценностях, безопасности, суверенитете. Восток или Запад»,— комментировал полемику Дональд Туск.
Смысл конфликта в том, что внешнюю политику Польши определяет правительство, тогда как президент сохраняет право блокировать законы вето, которое сторонники Дональда Туска не могут преодолеть: по польской Конституции для этого требуется три пятых голосов депутатов Сейма, а такого перевеса у них нет. Такое двоевластие лишает Варшаву возможности формировать единый внутренний и внешний курс, поэтому разногласия премьера и президента по вопросам безопасности могут затруднять согласование решений, а не оставаться только обменом заявлениями.
Различия между Дональдом Туском и Каролем Навроцким заметны и в отношении к Украине: Навроцкий критиковал Владимира Зеленского за «потребительский подход» к Польше и выступал против отправки польских военных на Украину в любом качестве, тогда как кабинет Туска занимал иную позицию. В ноябре 2025 года конфликт затронул и взаимодействие с силовым блоком: после спора о присвоении первых офицерских званий 136 разведчикам и контрразведчикам Навроцкий отверг обвинения премьера и ограничил его контакты с руководителями спецслужб.