Премьер Польши раскритиковал слова президента страны о возможной уступке земли

Премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что президент страны Кароль Навроцкий допускает передачу части польских территорий. Поводом стало сообщение канцелярии главы государства в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

«Мы — народ, который может потерять территории, но никогда не потеряет душу, мы можем уступить территории, но никогда не отдадим нашу родину»,— заявил господин Навроцкий во время выступления во Влодаве, которое опубликовала канцелярия.

Дональд Туск в ответ предложил Каролю Навроцкому удалить этот пост. «Мы не намерены отдавать ни клочка нашей территории»,— подчеркнул польский премьер.

Это не первая публичная ссора премьера и президента Польши. В конце 2025 года они поспорили о том, является ли Запад угрозой для Польши. «Спор смертельно серьезный, спор о наших ценностях, безопасности, суверенитете. Восток или Запад»,— комментировал полемику Дональд Туск.