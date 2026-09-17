Суд частично удовлетворил иск «Лискимонтажконструкции» к структуре «Синары» на 240 млн

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск воронежского АО «Лискимонтажконструкция» к ООО «Синарастройкомплект» (структура уральской группы «Синара»). Предприятие топ-менеджера «Газпрома» Алексея Кахидзе требовало взыскать с ответчика 239,5 млн руб. При этом суд полностью удовлетворил встречный иск «Синарастройкомплекта» на 187,2 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Мотивировочная и резолютивная части решения пока не опубликованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

АО «Лискимонтажконструкция» обратилось с иском в августе 2025 года. Предмет заявления в материалах дела не раскрывается. При этом уточняется, что встречные требования уральской компании касались взыскания неустойки за нарушение сроков поставки продукции.

По данным Rusprofile, АО «Лискимонтажконструкция» зарегистрировано в городе Лиски Воронежской области в 1993 году. Специализируется на производстве стальных фитингов для труб, кроме литых. Уставный капитал — 40,02 млн руб. Официально данные об акционерах не раскрываются, однако «Ъ-Черноземье» сообщал, что в начале 2023 года компанию у ее основателя Николая Белоконева выкупил топ-менеджер «Газпрома» Алексей Кахидзе. С близкими ему структурами аффилированы зарегистрированное по тому же адресу ООО «Лискинский арматурный завод» (ЛАРЗ), а также ООО «ГСПГТ Воронеж», которое реализует в Острогожском районе Воронежской области проект по производству сжиженного природного газа. В 2025 году выручка АО «Лискимонтажконструкция» составила 8,4 млрд руб., убыток — 1,5 млрд руб. ООО «Синарастройкомплект» зарегистрировано в 2021 году в Екатеринбурге. Уставный капитал предприятия — 100 млн руб. Основная специализация — оптовая торговля металлами в первичных формах. Пост генерального директора занимает Валентин Тазетдинов. В 2025 году компания отчиталась о выручке 255 млрд и чистой прибыли в 31 млрд руб. Единственный владелец — АО «Группа Синара». Холдинг был основан Дмитрием Пумпянским в 2001 году и объединяет свыше 40 активов в машиностроении, девелопменте, энергетике, финансах и аграрном бизнесе. После включения в санкционные списки стран Запада в 2022 году господин Пумпянский покинул состав бенефициаров группы.

В июне стало известно, что Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение нижестоящей инстанции, отказавшей в удовлетворении требований АО «Лискимонтажконструкция» о взыскании с ООО «Синарастройкомплект» 311,2 млн руб. убытков. Спор возник из-за договора 2022 года на поставку трубной продукции стоимостью 5,13 млрд руб. Для исполнения контракта воронежское предприятие закупило листовой прокат у ПАО «Северсталь», однако ООО «Синарастройкомплект» в одностороннем порядке отказалось от сделки, сославшись на условия соглашения. Суд признал претензии предприятия необоснованными, указав на отсутствие доказанной связи между действиями ответчика и понесенными убытками.

Кабира Гасанова