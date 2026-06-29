«Лискимонтажконструкции» вновь отказали в возмещении 311 млн ущерба с «Синары»

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение нижестоящей инстанции, отказавшей в удовлетворении требований воронежского АО «Лискимонтажконструкция» топ-менеджера «Газпрома» Алексея Кахидзе. Общество хотело взыскать 311,2 млн руб. с ООО «Синарастройкомплект» (входит в уральскую группу «Синара»). Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Заявление подано в Арбитражный суд Москвы в октябре 2025 года. Поводом послужил контракт на поставку трубной продукции, заключенный еще в 2022 году. В его рамках АО «Лискимонтажконструкция» обязалось поставить сваи на сумму 5,13 млрд руб. Для выполнения заказа предприятие закупило листовой прокат у ПАО «Северсталь» — по двум отдельным спецификациям. Однако ответчик в одностороннем порядке отказался от исполнения, сославшись на условия договора.

Ущерб, по оценке «Лискимонтажконструкции», составил 311,2 млн руб. Однако столичный арбитраж не нашел оснований для удовлетворения требований: суд указал на отсутствие доказательств, подтверждающих причинно-следственную связь между поведением ответчика и понесенными убытками.

Параллельно в московском арбитраже рассматривается еще один иск воронежского предприятия — на 239,4 млн руб., поданный в 2025 году. Процесс идет, следующее заседание назначено на 17 августа.

По данным Rusprofile.ru, АО «Лискимонтажконструкция» зарегистрировано в 1993 году в городе Лиски Воронежской области с уставным капиталом 40,02 млн руб. Основной вид деятельности — производство стальных труб, полых профилей и фитингов. Информация об учредителях публично не раскрывается, но «Ъ-Черноземье» сообщал, что в начале 2023 года компанию у основателя Николая Белоконева приобрел топ-менеджер «Газпрома» Алексей Кахидзе. С близкими ему структурами также связывают и зарегистрированное по тому же адресу, что и АО «Лискимонтажконструкция», ООО «Лискинский арматурный завод» (ЛАРЗ), а также ООО «ГСПГТ Воронеж», которое реализует в Острогожском районе Воронежской области проект по производству сжиженного природного газа. Гендиректор АО «Лискимонтажконструкция» — Сергей Цивилев. В 2025 году выручка компании составила 8,4 млрд руб., чистый убыток — 1,5 млрд руб. ООО «Синарастройкомплект» зарегистрировано в 2021 году в Екатеринбурге. Уставный капитал — 100 млн руб., основной вид деятельности — оптовая торговля металлами в первичных формах. Руководит компанией гендиректор Валентин Тазетдинов. В 2023 году выручка составила 150 млрд руб., чистая прибыль — 16 млрд руб. Единственный учредитель — АО «Группа Синара». Группа основана в 2001 году Дмитрием Пумпянским, включает более 40 предприятий, занимается машиностроением, девелоперским, энергетическим, финансовым и аграрным бизнесом. После введения западных персональных санкций в 2022 году Дмитрий Пумпянский вышел из числа бенефициаров «Синары».

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Москвы вернул иск «Лискимонтажконструкции» к «Синарастройкомплекту» на 1,22 млрд руб.

Анна Швечикова