В Казани открылся крупнейший в России центр стрельбы из лука

В Казани на территории спортшколы «Тасма» открылся специализированный Центр стрельбы из лука. Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана.

В церемонии приняли участие глава республики Рустам Минниханов, генпрокурор России Александр Гуцан, министр спорта России Михаил Дегтярев и мэр Казани Ильсур Метшин.

Центр построили менее чем за год. В комплексе оборудован манеж, где одновременно смогут заниматься до 100 человек. В центре также есть раздевалки, тренажерный зал, тренерские комнаты и административно-бытовой корпус.

Открытие центра прошло в день старта V Всероссийских соревнований по стрельбе из лука на Кубок Генерального прокурора России.

Ранее сообщалось, что в Казани на строительство центра стрельбы из лука выделили 965 млн руб.

Анна Кайдалова