В Казани на строительство центра стрельбы из лука выделили 965 млн рублей

В Казани построят центр стрельбы из лука, на эти цели из бюджета Татарстана выделили 965 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Новый спорткомплекс общей площадью 6,2 тыс. кв. м появится на участке, примыкающем к парку имени Урицкого. Здание будет двухэтажным и выполнено в серых и белых тонах.

Проектом предусмотрены стрелковый зал, раздевалки, тренажерный зал, медицинский кабинет, обеденные зоны с вендинговыми аппаратами, санитарно-бытовые помещения, кабинет охраны и технические зоны.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Завершить строительство планируется до декабря.

