РБК может довести свою долю в рекламной платформе Hyper AdTech до 100%

Группа компаний РБК обсуждает покупку доли в 40% в платформе Hyper AdTech (ООО «Хайпер») у ее основателя Армена Гулиняна, следует из повестки заседания совета директоров компании, которую обнаружил “Ъ” в СПАРК. При этом у ГК РБК уже есть 60% долей в ООО, компания закрыла сделку по приобретению этого пакета в декабре 2024 года. Тогда стороны не раскрывали сумму сделки. Hyper, по словам господина Гулиняна, должна была заняться совместно с РБК развитием проектов в области видеорекламы.

Hyper AdTech — лидер среди programmatic-платформ, размещающих видеорекламу в мобильных приложениях в режиме реального времени по аукционному принципу. По данным самой платформы, она обрабатывает 4,5 млрд запросов в сутки с более чем 90 млн устройств и предлагает индивидуальные решения для обработки данных, сегментации пользователей и эффективной покупки рекламы.

На 11 сентября 2026 года 40% в ООО «Хайпер» принадлежало основателю платформы Армену Гулиняну, еще 60% — ПАО ГК РБК. По оценке аналитиков, стоимость доли Армена Гулиняна составляет от 300 млн до 650 млн руб. Полный выкуп платформы позволит РБК исключить другого стратегического инвестора, потенциально конкурирующего с компанией, считают эксперты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Перспектива гиперконтроля».