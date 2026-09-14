Карни: Канада планирует переговоры об альянсе с Евросоюзом
Премьер Канады Марк Карни планирует переговоры о союзе с ЕС
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада планирует начать переговоры о «уникальном альянсе» с Европейским союзом. На Международном кинофестивале в Торонто он пояснил, что партнерство не подразумевает полного членства в Евросоюзе.
Премьер-министр Канады Марк Карни
Фото: Arlyn McAdorey / Reuters
«Мы начнем обсуждения об уникальном альянсе с Европейским союзом. Мы разделяем одни и те же ценности, у нас одни и те же приоритеты, и наши сильные стороны очень дополняют друг друга»,— добавил Марк Карни (цитата по CBC News).
Высокопоставленный канадский чиновник подтвердил CBC, что Канада планирует углубить свои отношения с Европой. Страна при этом не намерена «отказываться от своей независимости». По словам источника, предложение об ассоциированном членстве — одно из нескольких рассматриваемых, и Канада сама его не предлагала.
Практическим содержанием такого формата может стать не единый договор о присоединении, а подключение Канады к отдельным механизмам Евросоюза. В июне 2025 года стороны подписали «Партнерство в области безопасности и обороны», а в декабре постоянные представители ЕС одобрили проект соглашения об участии Канады в оборонном финансовом механизме SAFE — по заявлению Совета ЕС, Канада станет первой неевропейской страной, участвующей в этом инструменте.
Этот пример показывает, что углубление отношений может проходить по отдельным направлениям и на согласованных условиях. Участие в SAFE зависит от размера финансового взноса Канады, а контракты должны ограничивать долю компонентов из стран за пределами ЕС, Европейской экономической зоны — Европейской ассоциации свободной торговли и Украины 35% стоимости конечного продукта; для окончательного утверждения соглашения требуется согласие Европейского парламента.
Торговая основа для сотрудничества существует с 2017 года, когда начало действовать соглашение CETA о зоне свободной торговли между Канадой и ЕС. Обсуждаемый формат, таким образом, может сочетать уже действующие торговые договоренности с новыми секторальными соглашениями в сфере безопасности, не предполагая полного членства в Евросоюзе.