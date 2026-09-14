Карни: Канада планирует переговоры об альянсе с Евросоюзом

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада планирует начать переговоры о «уникальном альянсе» с Европейским союзом. На Международном кинофестивале в Торонто он пояснил, что партнерство не подразумевает полного членства в Евросоюзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Канады Марк Карни

Фото: Arlyn McAdorey / Reuters Премьер-министр Канады Марк Карни

Фото: Arlyn McAdorey / Reuters

«Мы начнем обсуждения об уникальном альянсе с Европейским союзом. Мы разделяем одни и те же ценности, у нас одни и те же приоритеты, и наши сильные стороны очень дополняют друг друга»,— добавил Марк Карни (цитата по CBC News).

Высокопоставленный канадский чиновник подтвердил CBC, что Канада планирует углубить свои отношения с Европой. Страна при этом не намерена «отказываться от своей независимости». По словам источника, предложение об ассоциированном членстве — одно из нескольких рассматриваемых, и Канада сама его не предлагала.

Влад Никифоров