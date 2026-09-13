Строительство нового энергоблока Нововоронежской АЭС анонсировали камнем в честь Феликса Дзержинского

В Нововоронеже 11 сентября торжественно открыли памятный камень, посвященный будущему энергоблоку №8 Нововоронежской АЭС (НВ АЭС, входит в дивизион госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Символический старт крупной атомной стройке дали губернатор Воронежской Александр Гусев и все высокопоставленные силовики региона: начальник регионального управления ФСБ Сергей Лешин, руководитель местного главка МВД Максим Петрушин, начальник управления Росгвардии Алексей Баранников и прокурор области Сергей Филипенко. В церемонии также участвовали первый вице-губернатор Воронежской области Сергей Трухачев и директор НВ АЭС Владимир Поваров, спикер облдумы Юрий Матузов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Открытие памятного камня на НВ АЭС. Слева направо: губернатор Воронежской области Александр Гусев, директор НВ АЭС Владимир Поваров, начальник УФСБ по региону Сергей Лешин, председатель совета ветеранов УФСБ Вячеслав Астанков Фото: Правительство Воронежской области / Коммерсантъ Губернатор Воронежской области Александр Гусев на открытии памятного камня на НВ АЭС Фото: Правительство Воронежской области / Коммерсантъ Открытие памятного камня на НВ АЭС. Слева направо: губернатор Воронежской области Александр Гусев, директор НВ АЭС Владимир Поваров, председатель совета ветеранов УФСБ по региону Вячеслав Астанков Фото: Правительство Воронежской области / Коммерсантъ Открытие памятного камня на НВ АЭС. Слева направо: начальник УФСБ по региону Сергей Лешин, директор НВ АЭС Владимир Поваров, первый вице-губернатор Воронежской области Сергей Трухачев, председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов, губернатор Воронежской области Александр Гусев Фото: Правительство Воронежской области / Коммерсантъ Открытие памятного камня на НВ АЭС Фото: Правительство Воронежской области / Коммерсантъ Открытие памятного камня на НВ АЭС Фото: Правительство Воронежской области / Коммерсантъ Открытие памятного камня на НВ АЭС. Слева направо: губернатор Воронежской области Александр Гусев, директор НВ АЭС Владимир Поваров, начальник УФСБ по региону Сергей Лешин, председатель совета ветеранов УФСБ Вячеслав Астанков Фото: Правительство Воронежской области / Коммерсантъ Открытие памятного камня на НВ АЭС Фото: Правительство Воронежской области Следующая фотография 1 / 8 Открытие памятного камня на НВ АЭС. Слева направо: губернатор Воронежской области Александр Гусев, директор НВ АЭС Владимир Поваров, начальник УФСБ по региону Сергей Лешин, председатель совета ветеранов УФСБ Вячеслав Астанков Фото: Правительство Воронежской области / Коммерсантъ Губернатор Воронежской области Александр Гусев на открытии памятного камня на НВ АЭС Фото: Правительство Воронежской области / Коммерсантъ Открытие памятного камня на НВ АЭС. Слева направо: губернатор Воронежской области Александр Гусев, директор НВ АЭС Владимир Поваров, председатель совета ветеранов УФСБ по региону Вячеслав Астанков Фото: Правительство Воронежской области / Коммерсантъ Открытие памятного камня на НВ АЭС. Слева направо: начальник УФСБ по региону Сергей Лешин, директор НВ АЭС Владимир Поваров, первый вице-губернатор Воронежской области Сергей Трухачев, председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов, губернатор Воронежской области Александр Гусев Фото: Правительство Воронежской области / Коммерсантъ Открытие памятного камня на НВ АЭС Фото: Правительство Воронежской области / Коммерсантъ Открытие памятного камня на НВ АЭС Фото: Правительство Воронежской области / Коммерсантъ Открытие памятного камня на НВ АЭС. Слева направо: губернатор Воронежской области Александр Гусев, директор НВ АЭС Владимир Поваров, начальник УФСБ по региону Сергей Лешин, председатель совета ветеранов УФСБ Вячеслав Астанков Фото: Правительство Воронежской области / Коммерсантъ Открытие памятного камня на НВ АЭС Фото: Правительство Воронежской области

Камень установили на набережной пруда-охладителя энергоблока №5 за год до 150-летия со дня рождения Феликса Дзержинского (родился 11 сентября 1877 года). Выбор его фигуры организаторы объяснили участием основателя ВЧК (от которой ведут историю советские органы госбезопасности и современная ФСБ) в электрификации страны. Господин Гусев назвал строительство восьмого блока важным шагом в развитии энергетики региона, а господин Поваров — стратегическим решением для Воронежской области.

На табличке на камне говорится, что вклад Феликса Дзержинского «в разработку плана электрификации и индустриализации страны» стал фундаментом современной российской атомной энергетики, а будущий восьмой энергоблок назван «новой страницей в истории реализации его идей о техническом прогрессе».

Прямого отношения к атомной отрасли Дзержинский не имел: он умер в 1926 году. В 1924–1926 годах он был председателем Высшего совета народного хозяйства СССР (одновременно оставаясь главой ОГПУ) и на этом посту занимался в том числе энергетическими проектами: например, в июне 1925 года лично осматривал строительство Волховской ГЭС — одного из крупнейших объектов программы электрификации.

«Вклад Феликса Дзержинского в процессы, давшие старт электрификации и индустриализации страны, стал основой развития отечественной атомной энергетики»,— отметил в приветственном слове на открытии камня начальник УФСБ Сергей Лешин, которого цитирует пресс-служба облправительства.

Разработкой принятого еще в 1920 году плана ГОЭЛРО занималась комиссия под руководством Глеба Кржижановского, в которую Дзержинский не входил.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в августе 2025 года глава «Росатома» Алексей Лихачев подписал приказ об организации работ по строительству энергоблока №8 Нововоронежской АЭС. Речь идет об оптимизированном блоке с реактором ВВЭР-1200 поколения «3+» мощностью 1,2 ГВт. Под пятую очередь станции ранее выделили около 1,7 тыс. га в окрестностях Нововоронежа, а к концу 2025 года площадка была выбрана и землеотвод оформлен.

По оценке директора НВ АЭС Владимира Поварова, инвестиции во всю пятую очередь станции, куда должны войти энергоблоки №8 и 9, могут достигнуть 500 млрд руб. Как сообщал «Ъ-Черноземье», восьмой блок планируется ввести в 2036 году, а в 2037-м он должен начать вырабатывать электроэнергию. Девятый энергоблок предполагается запустить в 2038–2039 годах. Новые мощности должны заместить выводимые из эксплуатации советские энергоблоки №4 и 5.

Фотогалерея Какие виды открывались с воды на пути от Воронежа до Нововоронежской АЭС — в фотогалерее «Ъ-Черноземье» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Речная экспедиция началась у Адмиралтейской площади, откуда судно вышло на Воронежское водохранилище. На берегу остались катамараны и действующая историческая копия первого линейного корабля Российского военно-морского флота «Гото Предестинация» Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ С воды правобережная и левобережная части Воронежа соединились в единую панораму. Водохранилище вместе с гидроузлом полностью расположено в границах городского округа Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ По пути на юг судно прошло под Вогрэсовским мостом, соединяющим Ленинский и Левобережный районы Воронежа. Движение по восстановленной переправе открыли в 1954 году после того, как прежний мост был разрушен во время Великой Отечественной войны Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ За Вогрэсовским мостом над водой поднялась стая чаек. Воронежское водохранилище начали заполнять весной 1972 года после строительства гидроузла на реке Воронеж Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Маршрут прошел вдоль лесистого правого берега, откуда плотная городская застройка уже не видна. Непрерывная зеленая линия стала переходом от центральной части водохранилища к сооружениям гидроузла Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Около трех часов занял переход на речном трамвайчике №1 от Адмиралтейской площади до специального причала НВАЭС. Судно пересекло водохранилище, прошло гидроузел и нижний участок реки Воронеж, а затем вышло на Дон Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Встречавшиеся по пути катера напоминали, что водохранилище выполняет не только декоративную функцию. Его ресурсы используют для рекреации, судоходства, орошения, промышленного и хозяйственно-бытового водоснабжения Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Перед гидроузлом с борта открылась панорама южной стороны водохранилища. Искусственный водоем вытянут по руслу реки Воронеж на 35 км. Его проектная площадь составляла 70 кв. км, снизившись при реализации до 59,9, что не мешает упоминаться ему как «самое крупное водохранилище, полностью расположенное в черте города» Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Чайки держались у сооружений гидроузла, где речному трамвайчику предстояло войти в судоходный шлюз. Помимо него, в состав комплекса входят земляная намывная плотина и паводковый водосброс Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ После закрытия верхних ворот воду начали выпускать из камеры шлюза в нижний бьеф. Вместе с ее уровнем речной трамвайчик опустился примерно на девять метров и после открытия нижних ворот вышел на реку Воронеж Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ За шлюзом перед участниками оказался еще не Дон, а нижний участок реки Воронеж. Гидроузел расположен в 4,6 км от ее устья, поэтому этот отрезок стал коротким переходом от водохранилища к главной реке маршрута Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Кильватерная волна на реке Воронеж. Ее общая протяженность составляет 342 км; река впадает в Дон с левого берега Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ После выхода на Дон пространство стало заметно шире, а у берегов начали встречаться рыбаки. Из 1870 км течения реки 530 км приходятся на Воронежскую область Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Дон делит Воронежскую область на западное правобережье и восточное левобережье. С воды эта география проявляется в рельефе: возвышенные участки правого берега соседствуют с низкими пойменными пространствами левобережья Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ На донском участке вдоль воды появились отдельные сельские дома, песчаные спуски и небольшие причалы. По пути экспедиция миновала Костенки и Борщево Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Местный житель у реки Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Постепенно маленькие лодки у берега сменялись на более внушительный водный транспорт и сооружения. На фото — судно с обозначением «Танаис 200» Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Автомобильный мост через Дон у Нововоронежа стал заключительной частью пути. НВАЭС расположена на берегу реки в 45 км к югу от Воронежа Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ За мостом открылись виды Нововоронежа. Город вырос из рабочего поселка, основанного в 1957 году в связи со строительством атомной станции, став городом в 1987-ом Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ ЖКХ-арт на берегу Дона в Нововоронеже Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ После берега Нововоронежа маршрут продолжился вдоль левого берега Дона к площадке НВАЭС. По данным станции, состояние воды в реке ежемесячно проверяют в 24 местах, большинство из которых находится в пределах города Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Одним из первых объектов НВАЭС, появившихся в поле зрения с Дона, стал энергоблок № 5. Его запустили в 1980 году; он стал головным прототипом серийных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Затем главным ориентиром на горизонте стала градирня НВАЭС. Градирни служат для охлаждения циркуляционной воды; всего на нововоронежской площадке построили семь энергоблоков, четыре из которых сейчас находятся в эксплуатации Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ На специальном причале участникам показали процедуру отбора проб воды из Дона, после чего речная часть экспедиции завершилась. Речной трамвайчик № 1 отправился обратно в Воронеж Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 24 Речная экспедиция началась у Адмиралтейской площади, откуда судно вышло на Воронежское водохранилище. На берегу остались катамараны и действующая историческая копия первого линейного корабля Российского военно-морского флота «Гото Предестинация» Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ С воды правобережная и левобережная части Воронежа соединились в единую панораму. Водохранилище вместе с гидроузлом полностью расположено в границах городского округа Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ По пути на юг судно прошло под Вогрэсовским мостом, соединяющим Ленинский и Левобережный районы Воронежа. Движение по восстановленной переправе открыли в 1954 году после того, как прежний мост был разрушен во время Великой Отечественной войны Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ За Вогрэсовским мостом над водой поднялась стая чаек. Воронежское водохранилище начали заполнять весной 1972 года после строительства гидроузла на реке Воронеж Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Маршрут прошел вдоль лесистого правого берега, откуда плотная городская застройка уже не видна. Непрерывная зеленая линия стала переходом от центральной части водохранилища к сооружениям гидроузла Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Около трех часов занял переход на речном трамвайчике №1 от Адмиралтейской площади до специального причала НВАЭС. Судно пересекло водохранилище, прошло гидроузел и нижний участок реки Воронеж, а затем вышло на Дон Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Встречавшиеся по пути катера напоминали, что водохранилище выполняет не только декоративную функцию. Его ресурсы используют для рекреации, судоходства, орошения, промышленного и хозяйственно-бытового водоснабжения Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Перед гидроузлом с борта открылась панорама южной стороны водохранилища. Искусственный водоем вытянут по руслу реки Воронеж на 35 км. Его проектная площадь составляла 70 кв. км, снизившись при реализации до 59,9, что не мешает упоминаться ему как «самое крупное водохранилище, полностью расположенное в черте города» Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Чайки держались у сооружений гидроузла, где речному трамвайчику предстояло войти в судоходный шлюз. Помимо него, в состав комплекса входят земляная намывная плотина и паводковый водосброс Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ После закрытия верхних ворот воду начали выпускать из камеры шлюза в нижний бьеф. Вместе с ее уровнем речной трамвайчик опустился примерно на девять метров и после открытия нижних ворот вышел на реку Воронеж Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ За шлюзом перед участниками оказался еще не Дон, а нижний участок реки Воронеж. Гидроузел расположен в 4,6 км от ее устья, поэтому этот отрезок стал коротким переходом от водохранилища к главной реке маршрута Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Кильватерная волна на реке Воронеж. Ее общая протяженность составляет 342 км; река впадает в Дон с левого берега Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ После выхода на Дон пространство стало заметно шире, а у берегов начали встречаться рыбаки. Из 1870 км течения реки 530 км приходятся на Воронежскую область Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Дон делит Воронежскую область на западное правобережье и восточное левобережье. С воды эта география проявляется в рельефе: возвышенные участки правого берега соседствуют с низкими пойменными пространствами левобережья Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ На донском участке вдоль воды появились отдельные сельские дома, песчаные спуски и небольшие причалы. По пути экспедиция миновала Костенки и Борщево Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Местный житель у реки Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Постепенно маленькие лодки у берега сменялись на более внушительный водный транспорт и сооружения. На фото — судно с обозначением «Танаис 200» Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Автомобильный мост через Дон у Нововоронежа стал заключительной частью пути. НВАЭС расположена на берегу реки в 45 км к югу от Воронежа Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ За мостом открылись виды Нововоронежа. Город вырос из рабочего поселка, основанного в 1957 году в связи со строительством атомной станции, став городом в 1987-ом Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ ЖКХ-арт на берегу Дона в Нововоронеже Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ После берега Нововоронежа маршрут продолжился вдоль левого берега Дона к площадке НВАЭС. По данным станции, состояние воды в реке ежемесячно проверяют в 24 местах, большинство из которых находится в пределах города Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Одним из первых объектов НВАЭС, появившихся в поле зрения с Дона, стал энергоблок № 5. Его запустили в 1980 году; он стал головным прототипом серийных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Затем главным ориентиром на горизонте стала градирня НВАЭС. Градирни служат для охлаждения циркуляционной воды; всего на нововоронежской площадке построили семь энергоблоков, четыре из которых сейчас находятся в эксплуатации Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ На специальном причале участникам показали процедуру отбора проб воды из Дона, после чего речная часть экспедиции завершилась. Речной трамвайчик № 1 отправился обратно в Воронеж Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Смотреть

Сергей Калашников