Строительство нового энергоблока Нововоронежской АЭС анонсировали камнем в честь Феликса Дзержинского
В Нововоронеже открыли памятный камень в честь энергоблока №8 НВ АЭС
В Нововоронеже 11 сентября торжественно открыли памятный камень, посвященный будущему энергоблоку №8 Нововоронежской АЭС (НВ АЭС, входит в дивизион госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Символический старт крупной атомной стройке дали губернатор Воронежской Александр Гусев и все высокопоставленные силовики региона: начальник регионального управления ФСБ Сергей Лешин, руководитель местного главка МВД Максим Петрушин, начальник управления Росгвардии Алексей Баранников и прокурор области Сергей Филипенко. В церемонии также участвовали первый вице-губернатор Воронежской области Сергей Трухачев и директор НВ АЭС Владимир Поваров, спикер облдумы Юрий Матузов.
Камень установили на набережной пруда-охладителя энергоблока №5 за год до 150-летия со дня рождения Феликса Дзержинского (родился 11 сентября 1877 года). Выбор его фигуры организаторы объяснили участием основателя ВЧК (от которой ведут историю советские органы госбезопасности и современная ФСБ) в электрификации страны. Господин Гусев назвал строительство восьмого блока важным шагом в развитии энергетики региона, а господин Поваров — стратегическим решением для Воронежской области.
На табличке на камне говорится, что вклад Феликса Дзержинского «в разработку плана электрификации и индустриализации страны» стал фундаментом современной российской атомной энергетики, а будущий восьмой энергоблок назван «новой страницей в истории реализации его идей о техническом прогрессе».
Прямого отношения к атомной отрасли Дзержинский не имел: он умер в 1926 году. В 1924–1926 годах он был председателем Высшего совета народного хозяйства СССР (одновременно оставаясь главой ОГПУ) и на этом посту занимался в том числе энергетическими проектами: например, в июне 1925 года лично осматривал строительство Волховской ГЭС — одного из крупнейших объектов программы электрификации.
«Вклад Феликса Дзержинского в процессы, давшие старт электрификации и индустриализации страны, стал основой развития отечественной атомной энергетики»,— отметил в приветственном слове на открытии камня начальник УФСБ Сергей Лешин, которого цитирует пресс-служба облправительства.
Разработкой принятого еще в 1920 году плана ГОЭЛРО занималась комиссия под руководством Глеба Кржижановского, в которую Дзержинский не входил.
- Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в августе 2025 года глава «Росатома» Алексей Лихачев подписал приказ об организации работ по строительству энергоблока №8 Нововоронежской АЭС. Речь идет об оптимизированном блоке с реактором ВВЭР-1200 поколения «3+» мощностью 1,2 ГВт. Под пятую очередь станции ранее выделили около 1,7 тыс. га в окрестностях Нововоронежа, а к концу 2025 года площадка была выбрана и землеотвод оформлен.
- По оценке директора НВ АЭС Владимира Поварова, инвестиции во всю пятую очередь станции, куда должны войти энергоблоки №8 и 9, могут достигнуть 500 млрд руб. Как сообщал «Ъ-Черноземье», восьмой блок планируется ввести в 2036 году, а в 2037-м он должен начать вырабатывать электроэнергию. Девятый энергоблок предполагается запустить в 2038–2039 годах. Новые мощности должны заместить выводимые из эксплуатации советские энергоблоки №4 и 5.