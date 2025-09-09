Нововоронежская АЭС подтвердила планы по строительству энергоблока №8

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в конце августа подписал приказ об организации работ по строительству энергоблока №8 подконтрольной ей Нововоронежской атомной станции (АЭС). Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в управлении информации и общественных связей АЭС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ



Речь идет об оптимизированном энергоблоке с водо-водяными энергетическими реакторами поколения «3+» и установленной мощностью 1200 МВт. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до 2036 года. Ожидается создание до 1 тыс. рабочих мест.

По словам директора атомной станции Владимира Поварова, проектировщики уже формируют облик нового энергоблока с учетом существующей инфраструктуры АЭС. При этом первый шаг к реализации проекта был сделан еще в 2023 году, когда в границы городского округа Нововоронеж включили 1,7 тыс. га смежных земель Каширского и Острогожского районов.

Сейчас на Нововоронежской АЭС работают четыре энергоблока общей мощностью 3778 МВт. До 2040 года там планируют остановить последние блоки советского периода: модернизированные энергоблоки №4 (с ВВЭР-440) и №5 (с ВВЭР-1000). Таким образом, новый энергоблок заместит выбывающие 1418 МВт мощности. Суммарная мощность АЭС может достигнуть 3561,3 МВт.

Алина Морозова