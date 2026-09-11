Субудая Баржая прооперируют в ноябре

4 сентября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Тыва» мы рассказали историю шестилетнего Субудая Баржая из Республики Тыва («Пора вставать», Алексей Каменский). У мальчика несовершенный остеогенез — очень хрупкие кости. Ему нужно укрепить левую голень растущим стержнем Fassier-Duval, но оплатить дорогую операцию семье не по силам. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 254 670 руб.) собрана. Спасибо, друзья!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Субудай Баржай

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ Субудай Баржай

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ

Всего с 4 сентября 5278 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Тыва», «Южный Урал», «Калининград», «Дальневосточная», «Иртыш» и еще 116 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 44 компании исчерпывающе помогли 85 детям, собрано 43 382 418 руб.