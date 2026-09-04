Чистая прибыль НМТП за полугодие выросла на 8,3%

Чистая прибыль ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) по МСФО за первое полугодие 2026 года выросла на 8,27% год к году, до 23,34 млрд руб. Выручка группы увеличилась на 2,57%, до 39,68 млрд руб, следует из консолидированной отчетности компании.

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Операционный денежный поток НМТП за отчетный период составил 16,59 млрд руб. Инвестиционный денежный поток оказался отрицательным — 9,53 млрд рублей, финансовый достиг 10,81 млрд рублей. Амортизация за шесть месяцев составила 3,1 млрд руб.

Краткосрочные обязательства группы выросли на 12,91%, до 42,8 млрд руб. Долгосрочные обязательства увеличились на 49,07%, до 50,21 млрд руб.

По итогам первого полугодия чистый долг НМТП составил минус 9,4 млрд руб, то есть денежные средства и их эквиваленты превышали объем долговых обязательств компании.

Ранее сообщалось, что министерство финансов Российской Федерации рассчитывает до конца 2026 года продать принадлежащие государству 20% акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Оценка пакета уже проводится. Госдолю планируют продать единым пакетом стратегическому инвестору.

НМТП — крупнейший в России портовый оператор по объему грузооборота. Большей частью его акций (62%) владеет ПАО «Транснефть», в госсобственности находится 20% акций. В 2020 году госпакет акций компании исключили из плана приватизации до 2022-го.

Анна Гречко