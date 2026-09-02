Минфин РФ рассчитывает продать госпакет НМТП до конца 2026 года
Министерство финансов Российской Федерации рассчитывает до конца 2026 года продать принадлежащие государству 20% акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Оценка пакета уже проводится, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев «Интерфаксу» на полях Восточного экономического форума.
Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска
Господин Моисеев отметил, что государственную долю планируется продать единым пакетом стратегическому инвестору. «Это будет продажа блоком, не SPO»,— уточнил замминистра.
Государству принадлежит 20% акций НМТП, контроль над компанией осуществляет «Транснефть». Пакет неоднократно включался в планы приватизации, однако ранее его продажа не состоялась. Возможность сделки обсуждалась еще с 2016 года, а в 2020 году долю исключили из программы приватизации до 2022 года.
В мае 2026 года госпакет НМТП вновь включили в программу приватизации на 2026–2028 годы. Министр финансов Антон Силуанов ранее также не исключал продажу доли в 2026 году.
НМТП входит в число крупнейших стивидорных холдингов России. Его активы расположены в Новороссийске Краснодарского края, Приморске Ленинградской области и Балтийске Калининградской области.