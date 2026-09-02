Минфин РФ рассчитывает продать госпакет НМТП до конца 2026 года

Министерство финансов Российской Федерации рассчитывает до конца 2026 года продать принадлежащие государству 20% акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Оценка пакета уже проводится, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев «Интерфаксу» на полях Восточного экономического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Господин Моисеев отметил, что государственную долю планируется продать единым пакетом стратегическому инвестору. «Это будет продажа блоком, не SPO»,— уточнил замминистра.

Государству принадлежит 20% акций НМТП, контроль над компанией осуществляет «Транснефть». Пакет неоднократно включался в планы приватизации, однако ранее его продажа не состоялась. Возможность сделки обсуждалась еще с 2016 года, а в 2020 году долю исключили из программы приватизации до 2022 года.

В мае 2026 года госпакет НМТП вновь включили в программу приватизации на 2026–2028 годы. Министр финансов Антон Силуанов ранее также не исключал продажу доли в 2026 году.

НМТП входит в число крупнейших стивидорных холдингов России. Его активы расположены в Новороссийске Краснодарского края, Приморске Ленинградской области и Балтийске Калининградской области.

Анна Гречко