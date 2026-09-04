«Росатом» ускорит ввод Приморской АЭС
Первый заместитель гендиректора «Росатома» Андрей Петров заявил на ВЭФ, что госкорпорация готова сократить сроки строительства первого энергоблока Приморской АЭС на два года относительно нормативов. Он подчеркнул, что проект капиталоемкий и длительный, но в итоге регион получит надежный источник энергии с КПД и сроком службы почти 100 лет. Старт заливки «первого бетона» намечен на декабрь 2027 года, ввод блока — на 2033 год.
Первый заместитель гендиректора «Росатома» Андрей Петров
Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ
Среди ключевых факторов ускорения Андрей Петров назвал типовой проект, конвейерную поставку компонентов точно в срок, цифровые инструменты и современные методы управления проектом. Отдельно он выделил взаимодействие с региональными властями — уже есть договоренности с правительством Приморья по оптимизации согласительных процедур, что должно снизить административные барьеры на всех этапах строительства.
Стратегия «Росатома» предполагает закладку инфраструктуры сразу для двух энергоблоков типа ВВЭР-1000 суммарной мощностью до 2 ГВт, хотя текущие потребности Приморья покрывает один блок. По словам Андрея Петрова, второй блок будет достроен в максимально сжатые сроки, как только региону потребуется дополнительный импульс для развития промышленности и жилищного строительства.