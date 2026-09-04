В Суде ЕС призвали отменить первоначальные санкции против «Мегафона»

Генеральный адвокат Суда ЕС Андреа Бьонди рекомендовал отменить первоначальные санкционные ограничения против российского оператора «Мегафон», указав на отсутствие у Совета ЕС доказательного досье на момент их принятия, следует из опубликованного 3 сентября заключения.

Андреа Бьонди пришел к выводу, что Совет ЕС первоначально включил «Мегафон» в санкционный список, не имея сформированного доказательного досье, а Общий суд допустил несколько правовых ошибок, признав допустимой ссылку на якобы «общеизвестный факт» о поддержке крупным российским оператором связи военно-промышленного комплекса.

Генеральный адвокат указал, что отсутствие ссылки на этот факт в первоначальных актах и отсутствие доказательств на момент включения в список. Андреа Бьонди также заявил о нарушении прав «Мегафона» на защиту: после включения в список компания получила лишь общий критерий ограничений, но не конкретные факты и доказательства, и на момент подачи иска располагала только утверждением о поддержке ОПК.

В итоге Андреа Бьонди предложил Суду ЕС удовлетворить несколько ключевых оснований апелляции «Мегафона», включая ошибки при оценке доказательств и нарушение права на эффективную судебную защиту. Заключение адвоката не является обязательным для суда — окончательное решение будет принято позднее.

«Мегафон» был включен в феврале 2023 года в перечень организаций, в отношении которых ЕС применяет усиленные ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также продукции, способной содействовать технологическому развитию российского оборонного сектора. В январе 2025 года Общий суд ЕС отклонил иск компании об отмене ограничений, после чего оператор обжаловал это решение в Суде ЕС.