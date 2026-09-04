Главное на рынке недвижимости к утру 4 сентября

По данным «Ъ», структура Газпромбанка (ООО «Газпромбанк-инвест») избавилась от непрофильного актива — торгцентра «Город Косино» общей площадью 130 тыс. кв. м на востоке Москвы. Новым владельцем объекта стал азербайджанский предприниматель, связанный с AF Holding Азая Мохнатова. Бизнесмен мог заплатить за актив оценочно 6,5–10 млрд руб.

АО «Бизнес-недвижимость» (входит в группу девелопера «Эталон») продало бизнес-центр площадью 3,7 тыс. кв. м в Южном Бутове в Москве, сообщают «Ведомости». Покупателем выступил ЗПИФ «Крассула кэпитал» под управлением УК «Аурум инвестмент». По оценке экспертов, рыночная стоимость объекта составляет 330–360 млн руб., однако сумма сделки скорее всего составила 260 млн руб. — по такой цене объект выставлялся ранее. Пятиэтажный БЦ 1995 года постройки располагается на Скобелевской улице. Он может быть интересен инвесторам как готовый арендный бизнес, обеспечивающий стабильный денежный поток, считают эксперты.

Компания «Глобалстройтех» (входит в группу ПИК) стала подрядчиком строительства жилого комплекса площадью 134,9 тыс. кв. м на улице Вавилова в Москве, пишет Telegram-канал «Стройка — и точка». Заказчиком выступил Московский фонд реновации. Сейчас на участке находится задние автобазы Российской академии наук 1941 года постройки. До недавнего времени здесь размещались различные технические центры. Минимальный объем финансирования для реализации проекта оценивают в 20 млрд руб. Сдать комплекс необходимо к декабрю 2028 года.

«Сбербанк» вновь выставил на продажу торгово-развлекательный комплекс «Город» площадью 89,6 тыс. кв. м на Рязанском проспекте в Москве по начальной цене 3,3 млрд руб. На участке площадью 5,1 га предлагается провести редевелопмент — снести пятиэтажное здание 2006 года постройки и возвести жилой комплекс. Ранее комплекс продавался по той же цене, но как готовый арендный бизнес. «Сбербанк» забрал ТРК «Город» вместе с другими комплексами у корпорации «Тэн» за долги в конце 2023 года.

Количество площадей, проданных девелопером «Клоди» (головная компания – ООО «Тальвен»), упало в первой половине 2026 года на 53% и составило 5,8 тыс. кв. м, свидетельствует отчет компании. При этом общая сумма заключенных договоров увеличилась на 11% — до 5,2 млрд руб. В компании эту динамику объясняют переходом в более дорогие сегменты. Средняя цена проданной жилой недвижимости выросла на 104% (до 1,8 млн руб. за 1 кв. м), а офисной — на 24% (до 400 тыс. руб. за «квадрат»). Средний чек одной жилой сделки у «Колди» составил в январе–июне 161 млн руб.

Если эксперимент с обязательной продажей цемента на бирже окажется удачным, его могут распространить на другие стройматериалы. Об этом заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов на полях ВЭФ. Конкретные группы стройматериалов, на которые можно будет распространить режим, установят по итогам эксперимента. При этом цементный рынок был выбран «в качестве передового» не случайно — он соответствует необходимым критериям, объяснил министр. Ключевой из них — наличие субъектов, занимающих доминирующее положение.

«ДОМ.РФ» выставил на торги флигель дачи Кожевникова в Петергофе в Санкт-Петербурге площадью 1,8 тыс. кв. м по начальной цене 128,4 млн руб. В лот также входит право аренды участка площадью 1,18 га. Здание 1850-х годов постройки имеет статус выявленного объекта культурного наследия и расположено по адресу: Петродворец, Собственный проспект, 3. В начале XX века парные флигели объединили в единый корпус, а в 1950-х годах перестроили в стилистике сталинского неоклассицизма. В разные годы здесь размещались школа, медучилище и учебная база Петербургского медико-технического колледжа. Заявки принимаются до 14 сентября, сам аукцион запланирован на 18 сентября.