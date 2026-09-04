Инвестор прикупил торговли

Структура Газпромбанка избавилась от непрофильного актива — торгцентра «Город Косино» общей площадью 130 тыс. кв. м на востоке Москвы. Новым владельцем объекта стал азербайджанский предприниматель, связанный с AF Holding Азая Мохнатова. Бизнесмен мог заплатить за актив оценочно 6,5–10 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Структура Газпромбанка ООО «Газпромбанк-инвест» 2 сентября 2026 года вышла из капитала ООО «Строй инвест», обнаружил “Ъ” в СПАРК. В этой базе данных указано, что на балансе компании находится торгцентр «Город Косино» на востоке города. Новым владельцем компании стало ООО «Афкап» Агиля Мохнатова, сына основателя азербайджанской AF Holding Азая Мохнатова. В Газпромбанке и AF Holding не ответили на запрос “Ъ”.

«Город Косино» общей площадью 130 тыс. кв. м был открыт в конце 2021 года. Девелопером объекта выступала группа ТЭН, которая годом ранее привлекла в этот проект в качестве партнера «Газпромбанк-инвест». В 2023 году последняя получила 100-процентный контроль над ООО «Строй инвест». В компании поясняли тогда, что переход долей произошел в рамках одного из этапов рефинансирования кредита.

AF Holding включает в себя азербайджанские строительные компании UGUR 97 и Everton, производство пластиковых изделий Afsan Plastik, бизнес-центры, торгцентры и аквапарки в Баку, а также сеть магазинов стройматериалов AF Euro Home. По собственным данным, офисы компании расположены в Баку, Лондоне и Франкфурте.

По оценке старшего директора департамента инвестиций и рынков капитала CMWP Ольги Шлычковой, за «Город Косино» новый владелец мог заплатить 6,5–7 млрд руб. Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов оценивает рыночную стоимость объекта в 8–10 млрд руб., но признает, что сумма самой сделки могла быть существенно ниже из-за долга на балансе компании. В пояснительной записке к бухотчетности ООО «Строй инвест» сказано, что в конце 2025 года долгосрочные обязательства компании составляли 5,9 млрд руб., краткосрочные — 278,2 млн руб. Выручка ООО «Строй инвест» в 2025 году выросла на 16% год к году, до 972,1 млн руб., чистый убыток сократился на 26%, до 449,6 млн руб. Господин Ахмедзянов оценивает ежегодный арендный поток объекта в 1–1,3 млрд руб.

Необходимость продажи актива руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян объясняет тем, что для «Газпромбанк-инвеста» торгцентр «Город Косино» является непрофильным активом. В 2023 году структура Газпромбанка стала владельцем торгцентра по кредитной логике, а не по инвестиционной, соглашается Станислав Ахмедзянов.

В свою очередь, AF Holding рассматривает российский рынок для инвестиционных вложений, говорит Микаэл Казарян. Управляющий партнер Retex Полина Жилкина говорит, что у AF Holding уже есть активы в России: около шести-семи лет назад компания выкупила торгово-складской комплекс на Варшавском шоссе на юге Москвы.

Последние пару лет инвесторы были менее активны в сегменте торговой недвижимости, который находится под давлением из-за смены потребительской модели и перетока покупателей в онлайн, говорит Ольга Шлычкова. По подсчетам Focus Technologies, в январе—августе 2026 года трафик в торгцентрах Москвы сократился на 2,9% год к году. Однако суперрегиональные объекты арендопригодной площадью от 80 тыс. кв. м демонстрируют более сдержанное снижение — только на 1,5%, уточняют аналитики.

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В этих условиях инвесторы стали реже вкладываться в торговые объекты. По подсчетам IBC Real Estate, в январе—августе объем инвестиций в торговую недвижимость по всей России сократился на 46% год к году, до 80 млрд руб. Микаэл Казарян объясняет это высокой базой прошлого года.

Дарья Андрианова