Спрос на топливо на заправках Ямала вырос на 30%

На заправках в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) очереди из-за повышенного спроса на топливо — за последние дни спрос вырос на 30%. Как сообщили в департаменте экономики Ямала, это связано с началом учебного года и возвращением жителей из отпусков: аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Лисицын / Коммерсантъ Фото: Павел Лисицын / Коммерсантъ

По данным властей, поставки топлива осуществляются в плановом режиме — в первую очередь для социально значимых и экстренных служб. «Правительство округа находится в постоянном контакте с поставщиками для стабилизации ситуации. По имеющимся данным, бензовозы работают в штатном режиме, разгрузка проходит по графику, а новые партии топлива уже находятся в пути»,— рассказали в департаменте.

На начало июля на большинстве заправок Ямала действовали ограничения по отпуску бензина. Это было сделано для того, чтобы не допустить ажиотажа и спекуляции, а также для обеспечения топливом жителей и предприятий.

Ирина Пичурина