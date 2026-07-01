Глава Ямала рассказал об ограничениях на автозаправках

На большинстве заправок Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) действуют ограничения по отпуску бензина. Это было сделано для того, чтобы не допустить ажиотажа и спекуляции, а также для обеспечения топливом жителей и предприятий, сообщил в своем Telegram губернатор Дмитрий Артюхов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дмитрий Артюхов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Отдельное внимание — отдаленным поселкам. Централизованный завоз идет — готовим территории к зиме по графику, по многим позициям уже отгрузили почти половину от запланированного объема нефтепродуктов. Правительство страны определило наш северный регион в число тех, куда топливо будет поставляться в первую очередь»,— рассказал глава региона. Он также отметил, что дефицита бензина и дизеля в данный момент на Ямале нет.

На заправках Ямала временные ограничения на отпуск топлива на фоне повышенного спроса были введены на прошлой неделе. На сетевых АЗС ввели запрет на отпуск топлива в тару, кроме бензобака автомобиля. На частных АЗС установлены лимиты на заправку одного транспортного средства — от 40 до 70 литров. Как сообщили в департаменте экономики региона, ограничения будут сняты, как только спрос на топливо нормализуется.

Ирина Пичурина