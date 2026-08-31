В аэропорту Ижевска сняли временные ограничения на полеты

Отбой «Беспилотной опасности» в Удмуртии, сообщили в госкомитете республики по делам ГО и ЧС. Режим действовал 3,5 часа. Ограничения на полеты в аэропорту Ижевска сняты.

Напомним, «Беспилотную опасность» объявили в республике в 06:30. Чуть позднее ввели ограничения в аэрогавани. В Удмуртии вводился режим «Опасное небо». Сирены включались не менее чем в 10 городах и районах республики, включая Ижевск, Сарапул и Можгу. О сбитых БПЛА местные власти не сообщали.