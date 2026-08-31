Режим «Опасное небо» в Удмуртии действовал более двух часов

Отбой сигналу «Опасное небо» в Удмуртии, сообщила в соцсетях врио главы республики Ольга Абрамова. Он действовал около 2,5 часа. Ограничения в аэропорту Ижевска и режим «Беспилотная опасность» сохраняются. О прилетах не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Напомним, «Беспилотная опасность» была объявлена в республике в 06:40, следом — введены ограничения в аэропорту Ижевска. Сирены включались не менее чем в 10 городах и районах республики, включая столицу Удмуртии, Сарапул и Можгу.