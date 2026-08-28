В Новороссийске синхронизируют работу автобусов с городскими мероприятиями

Глава Новороссийска Андрей Кравченко поручил синхронизировать графики муниципального транспорта с расписанием городских мероприятий. Как сообщил мэр в своем Telegram-канале, жители неоднократно сообщали о сложностях с выездом после концертов, спектаклей и других мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Ситуацию однозначно будем исправлять, особенно с учетом предстоящих праздничных дат»,— заявил господин Кравченко.

В администрации намерены выстроить координацию между организаторами мероприятий и транспортными службами. Графики движения автобусов должны учитывать время окончания спектаклей, концертов и других массовых мероприятий, чтобы обеспечить пассажирам возможность уехать домой без длительного ожидания на остановках.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в Новороссийске изменится схема движения пригородных автобусов в Гайдуке, Борисовке и Раевской. Корректировки маршрутов №105М и №22М связаны в том числе с необходимостью обеспечить прямой подвоз школьников. Маршрут №105М «Владимировка — Раевская через Гайдук» будет проходить через Гайдук в обоих направлениях. На участке от остановки «улица Кирова» до конечной «улица Кутузовская» автобусы начнут останавливаться на каждой остановке по схеме прежнего маршрута №8М. Действовавшая ранее схема движения «через один» остановочный пункт отменяется.

Анна Гречко