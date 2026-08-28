В Новороссийске с 1 сентября изменят пригородные маршруты для школьников

С 1 сентября 2026 года в Новороссийске изменится схема движения пригородных автобусов в Гайдуке, Борисовке и Раевской. Корректировки маршрутов №105М и №22М связаны в том числе с необходимостью обеспечить прямой подвоз школьников, сообщили власти города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Маршрут №105М «Владимировка — Раевская через Гайдук» будет проходить через Гайдук в обоих направлениях. На участке от остановки «улица Кирова» до конечной «улица Кутузовская» автобусы начнут останавливаться на каждой остановке по схеме прежнего маршрута №8М. Действовавшая ранее схема движения «через один» остановочный пункт отменяется.

На маршруте будут работать три автобуса среднего класса. При этом маршрут №8М до Парка Фрунзе полностью упразднят.

Изменения затронут и маршрут №22М, который продлят вглубь частного сектора по улицам Нины Марухно и Атаманской. На обратном пути появятся три односторонние остановки: «Улица Генерала Ткачева», «Инженерный проезд» и «Улица имени Панны Козловой».

При движении из центра автобусы на эти остановки заезжать не будут. Они расположены на обратном направлении — после разворота у путепровода через реку Цемес до остановки «Щелба».

Отдельные параметры новой схемы уже обсуждают жители. В частности, они обращают внимание на возможное увеличение нагрузки на маршрут №105М после объединения потоков Гайдука и Раевской. Также обсуждается изменение времени последнего рейса — с 18:20 на 18:40.

Жители предлагают и другие изменения маршрутной сети. В частности, продлить маршруты №1 или №19 с изменением схемы движения в районе развязки «Лукойл», чтобы обеспечить прямой выезд на улицу Видова без заезда на Тобольскую.

Ранее сообщалось, что щколы Новороссийска 1 сентября приступят к работе в штатном режиме. Обучение с применением дистанционных технологий на начало учебного года не планируется. Педагогические коллективы будут принимать учеников в школах.

Анна Гречко