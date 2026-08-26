Проект горного отеля в Домбае от девелопера PLATO получил согласование архитектурно-градостроительного облика

Компания «Плато Девелопмент» получила заключение о согласовании архитектурно-градостроительного облика (АГО) проекта «Альто» — премиального отельного комплекса в Домбае. Это ключевой этап, который подтверждает соответствие проектных решений установленным требованиям и позволяет приступить к следующим стадиям реализации объекта. Управление комплексом планируется передать профессиональному отельеру — Группе Мантера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Группой Мантера Фото: предоставлено Группой Мантера

Проект «Альто» предполагает строительство горного отеля на 332 номера площадью от 25 до 70 кв. м с меблировкой, функциональными планировками и зонами для хранения горнолыжного снаряжения. В основе концепции лежит идея курортного объекта для всесезонного отдыха, которая будет реализована за счет создания масштабной инфраструктуры на территории комплекса.

Гостям «Альто» будут доступны бассейн с панорамным видом на вершины Кавказа, СПА-комплекс с термальной зоной, конференц-залы, детский клуб, ресторан и бар, тренажерный зал и подземный паркинг на 40 мест. В долгосрочной перспективе такой подход будет способствовать формированию более предсказуемой экономической модели курорта Домбай и повысит его привлекательность для инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Группой Мантера Фото: предоставлено Группой Мантера

Внешний облик отеля, основанный на принципах бионической архитектуры, позволит органично вписать его в природный ландшафт. Здание в форме трилистника деликатно обыгрывает топографию местности и визуально перекликается с тремя ущельями региона — Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген. Плавные формы фасадов и панорамное остекление подчеркивают связь с природой и формируют узнаваемый силуэт, который станет новой архитектурной доминантой курорта.

Управление комплексом планируется передать профессиональному отельеру — Группе Мантера. Проект рассматривается как важный элемент развития туристской инфраструктуры Домбая. Предлагая сервис высокого уровня, «Альто» задает новые стандарты качества на локальном рынке гостеприимства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Группой Мантера Фото: предоставлено Группой Мантера

«Бум внутреннего туризма дал новый виток развитию курортных гостиничных объектов, и Домбай не исключение. Если городской отель — это пространство для транзита и сделок, то курортный объект формирует принципиально иную среду: здесь динамика замедляется до ритма дыхания, а эмоциональный прототип меняется с “успеть всё” на “быть здесь и сейчас”, превращая отдых в перезагрузку системы»,— комментирует генеральный директор ООО «Мантера Хотелс» Яна Уханова.

ООО СЗ «Сочи-парк пять плюс. Архитектурный проект. Не заключаются договоры долевого участия или иные сделки, направленные на привлечение средств граждан для возведения объекта капитального строительства. Подробная информация на сайте https://alto-dombay.ru