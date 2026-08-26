Проект горного отеля в Домбае от девелопера PLATO получил согласование архитектурно-градостроительного облика
Компания «Плато Девелопмент» получила заключение о согласовании архитектурно-градостроительного облика (АГО) проекта «Альто» — премиального отельного комплекса в Домбае. Это ключевой этап, который подтверждает соответствие проектных решений установленным требованиям и позволяет приступить к следующим стадиям реализации объекта. Управление комплексом планируется передать профессиональному отельеру — Группе Мантера.
Фото: предоставлено Группой Мантера
Проект «Альто» предполагает строительство горного отеля на 332 номера площадью от 25 до 70 кв. м с меблировкой, функциональными планировками и зонами для хранения горнолыжного снаряжения. В основе концепции лежит идея курортного объекта для всесезонного отдыха, которая будет реализована за счет создания масштабной инфраструктуры на территории комплекса.
Гостям «Альто» будут доступны бассейн с панорамным видом на вершины Кавказа, СПА-комплекс с термальной зоной, конференц-залы, детский клуб, ресторан и бар, тренажерный зал и подземный паркинг на 40 мест. В долгосрочной перспективе такой подход будет способствовать формированию более предсказуемой экономической модели курорта Домбай и повысит его привлекательность для инвесторов.
Фото: предоставлено Группой Мантера
Внешний облик отеля, основанный на принципах бионической архитектуры, позволит органично вписать его в природный ландшафт. Здание в форме трилистника деликатно обыгрывает топографию местности и визуально перекликается с тремя ущельями региона — Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген. Плавные формы фасадов и панорамное остекление подчеркивают связь с природой и формируют узнаваемый силуэт, который станет новой архитектурной доминантой курорта.
Управление комплексом планируется передать профессиональному отельеру — Группе Мантера. Проект рассматривается как важный элемент развития туристской инфраструктуры Домбая. Предлагая сервис высокого уровня, «Альто» задает новые стандарты качества на локальном рынке гостеприимства.
Фото: предоставлено Группой Мантера
«Бум внутреннего туризма дал новый виток развитию курортных гостиничных объектов, и Домбай не исключение. Если городской отель — это пространство для транзита и сделок, то курортный объект формирует принципиально иную среду: здесь динамика замедляется до ритма дыхания, а эмоциональный прототип меняется с “успеть всё” на “быть здесь и сейчас”, превращая отдых в перезагрузку системы»,— комментирует генеральный директор ООО «Мантера Хотелс» Яна Уханова.
ООО СЗ «Сочи-парк пять плюс. Архитектурный проект. Не заключаются договоры долевого участия или иные сделки, направленные на привлечение средств граждан для возведения объекта капитального строительства. Подробная информация на сайте https://alto-dombay.ru
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